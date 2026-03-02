Посол Корчунов: НАТО вынашивает планы морской блокады России

Альянс располагает серьезными военно‑морскими силами и уже демонстрировал готовность использовать их

02 марта 2026, 13:03, ИА Амител

Корабли НАТО / Изображение сгенерировано яндекс / amic.ru

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил о наличии планов частичной или полной морской блокады России со стороны стран НАТО.

В интервью газете "Известия" дипломат подчеркнул, что альянс располагает серьезными военно‑морскими силами и уже демонстрировал готовность использовать их для ограничения свободы судоходства — в нарушение базовых норм международного права.

«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя», — предупредил Корчунов.

Опасения подкрепляются уже реализуемыми инициативами. Так, в июле прошлого года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о запуске Евросоюзом миссии "Балтийский страж".

Ее цель — блокирование Балтийского моря для российского торгового судоходства. Патрушев обратил внимание на то, что миссию в любой момент могут переформатировать в полноценную блокадную операцию.

Для защиты экономической зоны России задействован Балтийский флот. В его задачи входит пресечение незаконной производственной деятельности в российских водах, обеспечение безопасности судоходства.

А также выполнение внешнеполитических поручений правительства в стратегически важных районах Мирового океана, включая визиты и деловые заходы, проведение совместных учений, участие в миротворческих операциях и иные мероприятия.

