Посол Корчунов: НАТО вынашивает планы морской блокады России
Альянс располагает серьезными военно‑морскими силами и уже демонстрировал готовность использовать их
02 марта 2026, 13:03, ИА Амител
Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил о наличии планов частичной или полной морской блокады России со стороны стран НАТО.
В интервью газете "Известия" дипломат подчеркнул, что альянс располагает серьезными военно‑морскими силами и уже демонстрировал готовность использовать их для ограничения свободы судоходства — в нарушение базовых норм международного права.
«Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады России. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя», — предупредил Корчунов.
Опасения подкрепляются уже реализуемыми инициативами. Так, в июле прошлого года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о запуске Евросоюзом миссии "Балтийский страж".
Ее цель — блокирование Балтийского моря для российского торгового судоходства. Патрушев обратил внимание на то, что миссию в любой момент могут переформатировать в полноценную блокадную операцию.
Для защиты экономической зоны России задействован Балтийский флот. В его задачи входит пресечение незаконной производственной деятельности в российских водах, обеспечение безопасности судоходства.
А также выполнение внешнеполитических поручений правительства в стратегически важных районах Мирового океана, включая визиты и деловые заходы, проведение совместных учений, участие в миротворческих операциях и иные мероприятия.
Ранее генерал НАТО заявил, что окончания конфликта на Украине "пока не предвидится".
13:18:16 02-03-2026
Начали вынашивать, да вряд ли вынесут...
13:52:49 02-03-2026
Эти "друзья" нам друзьями никогда не были.Сложись ситуация возможности очередного коллективного похода на восток,все сюда ринутся.
14:36:32 02-03-2026
штабы обязаны иметь планы на все более-менее вероятные угрозы.
даже может быть и на инопланетное вторжение.
16:20:39 02-03-2026
Корабль цель большая и неповоротливая. Потопите два небольших эстонских катера, а то вас как лягушек незаметно сварят.
19:38:28 02-03-2026
А у нас нет планов на ответ Наты? Согласен, что должны быть стратегии и тактики на практически любой хрюк противника. Сирия, Венесуэла, Иран - наблюдаем.