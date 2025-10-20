Выяснилось, что у борта неисправны шасси

20 октября 2025, 09:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Пулково экстренно сел пассажирский самолет компании AZAL, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку. Авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняет издание, причиной стала неисправность стоек шасси: они не убрались после взлета. Самолет с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. За медицинской помощью никто не обращался.

«Самолет совершил аварийную посадку в 03:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», – заявил собеседник агентства.

Как уточняет Shot, новый рейс в Баку планируется на 08:20 по московскому времени.