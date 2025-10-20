НОВОСТИПроисшествия

Самолет Санкт-Петербург — Баку экстренно сел в Пулково и выкатился за посадочную полосу

Выяснилось, что у борта неисправны шасси

20 октября 2025, 09:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В Пулково экстренно сел пассажирский самолет компании AZAL, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку. Авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняет издание, причиной стала неисправность стоек шасси: они не убрались после взлета. Самолет с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. За медицинской помощью никто не обращался.

«Самолет совершил аварийную посадку в 03:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», – заявил собеседник агентства.

Как уточняет Shot, новый рейс в Баку планируется на 08:20 по московскому времени. 

Происшествия Россия

Комментарии 2

Avatar Picture
Сергей

10:35:03 20-10-2025

Самый безопасный вид транспорта, в наше время становится крайне опасным. 😎

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс.

13:02:48 20-10-2025

Так самолёт принадлежит Азербайджану. Пилоты не опытные и плохо обслуживают техники в Азербайджане.

  -5 Нравится
Ответить
