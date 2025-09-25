У одного из авиалайнеров поврежден хвост

25 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Поврежденный хвост российского самолета Sukhoi Superjet 100 / Фото: Baza

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета. Российский авиалайнер при соприкосновении с китайским бортом получил повреждение хвоста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Уточняется, что самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines задел крылом борт Sukhoi Superjet 100 компании "Россия", который должен был вылетать в Санкт-Петербург.

«При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению», – сказано в сообщении.

Пассажиров высадили в здание аэровокзала. Позже на резервном борту они долетели до петербургского аэропорта Пулково.

Как уточняет Telegram-канал "Шереметьево", самолет китайской авиакомпании отстранили от полетов после технического осмотра.

«После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов», – пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что 264 пассажира разместят в гостиницах. Рейс вылетит после прибытия резервного лайнера.