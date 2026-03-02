Госдума готовит новые меры против телефонного спама
Поправки в закон "О связи" уже направлены в профильный комитет Госдумы
02 марта 2026, 12:41, ИА Амител
В Госдуме предложили ужесточить борьбу с нежелательными звонками. Замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов направил проект поправок в закон "О связи" председателю комитета по информполитике Сергею Боярскому, сообщают "Ведомости".
Документ уточняет понятие "массовые вызовы" и обязывает операторов блокировать такие звонки, если абонент установил самозапрет. Сейчас закон лишь декларирует "незаконность" подобных действий, но не требует от компаний их безусловного прекращения.
«С 1 сентября 2025 года россияне уже получили право устанавливать самозапрет на рекламные и информационные обзвоны. Это первый пакет антимошеннических мер», — отметило издание.
В начале февраля комитет по информполитике рекомендовал к принятию второй пакет, включающий около 20 инициатив по борьбе с онлайн- и телефонным мошенничеством. Предложенные поправки станут его частью.
13:52:15 02-03-2026
о, а как поставить такой самозапрет?