Госдума готовит новые меры против телефонного спама

Поправки в закон "О связи" уже направлены в профильный комитет Госдумы

02 марта 2026, 12:41, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Госдуме предложили ужесточить борьбу с нежелательными звонками. Замглавы комитета по экономической политике Станислав Наумов направил проект поправок в закон "О связи" председателю комитета по информполитике Сергею Боярскому, сообщают "Ведомости".

Документ уточняет понятие "массовые вызовы" и обязывает операторов блокировать такие звонки, если абонент установил самозапрет. Сейчас закон лишь декларирует "незаконность" подобных действий, но не требует от компаний их безусловного прекращения.

«С 1 сентября 2025 года россияне уже получили право устанавливать самозапрет на рекламные и информационные обзвоны. Это первый пакет антимошеннических мер», — отметило издание.

В начале февраля комитет по информполитике рекомендовал к принятию второй пакет, включающий около 20 инициатив по борьбе с онлайн- и телефонным мошенничеством. Предложенные поправки станут его частью.