Мошенники позвонили одному и тому же человеку 26 тысяч раз

Такое пристальное внимание от аферистов получил житель Дагестана

17 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным одного из мобильных операторов, житель Дагестана стал жертвой невиданной по масштабам активности телефонных аферистов: за три месяца на его номер поступило 26 тысяч звонков. В качестве еще одного примера массированной атаки представитель компании привел инцидент, произошедший в Пензе, где один абонент получил 22 850 звонков в течение суток.

Представитель оператора в беседе с РИА Новости рассказал, что мошеннические схемы становятся все более изощренными, и чаще всего их мишенью являются пожилые люди. Он также сообщил, что в текущем году компания предотвратила 3,5 миллиарда мошеннических и спам-звонков, при этом 233 миллиона из них были направлены непосредственно на граждан преклонного возраста.