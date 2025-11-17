Мошенники позвонили одному и тому же человеку 26 тысяч раз
Такое пристальное внимание от аферистов получил житель Дагестана
17 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
По данным одного из мобильных операторов, житель Дагестана стал жертвой невиданной по масштабам активности телефонных аферистов: за три месяца на его номер поступило 26 тысяч звонков. В качестве еще одного примера массированной атаки представитель компании привел инцидент, произошедший в Пензе, где один абонент получил 22 850 звонков в течение суток.
Представитель оператора в беседе с РИА Новости рассказал, что мошеннические схемы становятся все более изощренными, и чаще всего их мишенью являются пожилые люди. Он также сообщил, что в текущем году компания предотвратила 3,5 миллиарда мошеннических и спам-звонков, при этом 233 миллиона из них были направлены непосредственно на граждан преклонного возраста.
08:34:15 18-11-2025
Звонок в дверь, кто там?
Коллекторы!
Сколько вас?
Двое!
Что хотели?
Поговорить!
Ну и поговорите между собой.