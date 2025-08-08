Сбер проконсультировал около сотни аграриев на "Дне сибирского поля — 2025"
Лизинг и льготное кредитование стали самыми востребованными продуктами
08 августа 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGKRKUU
Недавно в Сибирском агропарке завершилось одно из самых масштабных отраслевых событий региона – "День сибирского поля – 2025". За три дня работы представители Сбера провели свыше сотни встреч с аграриями и представителями агропромышленного комплекса.
Наибольший интерес у гостей стенда вызвали возможности оформления сельхозтехники в лизинг, а также условия участия в льготных кредитных программах, реализуемых по линии Министерства сельского хозяйства. С начала 2025 года аграрии Алтайского края оформили в Сбере льготное финансирование на сумму более 2,5 млрд рублей – это около 50% от общего объема средств, выделенных во всех регионах присутствия Сибирского банка.
Помимо консультаций по бизнес-вопросам, на площадке Сбера работал мобильный офис, где можно было получить услуги на месте. Также посетители протестировали технологии искусственного интеллекта, в том числе нейросетевую модель GigaChat*, а еще – познакомились с линейкой умных устройств Sber*: колонкой SberBoom*, умными розетками и лампами, медиацентром SberBox*.
Для детей организовали интерактивную зону с необычными играми – от крестиков-ноликов с мини-тыквами до боулинга на траве. Это сделало экспозицию банка комфортной и интересной для аудитории всех возрастов.
«Хочется поблагодарить за активность всех участников форума, которые выбрали Сбер в качестве партнера. Столь высокая посещаемость стенда банка и договоры, оформленные прямо на форуме, – это, безусловно, показатель доверия и востребованности наших решений», – отметил управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.*GigaChat ("ГигаЧат"); Sber ("Сбер"); SberBoom ("СберБум"); SberBox ("СберБокс")
ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893Реклама
Комментарии в эфире