Сбербанк разыграет 1,2 млн "Спасибо" среди студентов, оформивших образовательный кредит

Десять победителей получат по 120 тысяч бонусов

18 августа 2025, 14:30, ИА Амител erid: 2W5zFHxtnnL

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбербанк объявил о новом розыгрыше среди студентов, оформивших образовательный кредит с господдержкой. На кону – 1,2 млн бонусов "Спасибо". Их разделят десять победителей, которые будут получать "стипендию" в 10 тыс. бонусов каждый месяц до 30 сентября 2026 года.

По данным банка, образовательным кредитом уже воспользовались более 250 тыс. человек. Спрос на программу растет примерно на 40% в год. Только с января 2025-го Сбер выдал около 42 тыс. таких займов на сумму свыше 7,4 млрд рублей.

Принять участие в акции просто: нужно оформить образовательный кредит до 10 сентября текущего года. Подать заявку можно прямо через "СберБанк Онлайн" на Андроид-смартфоне – идти в офис не придется.

Победителей определят случайным образом. Единственные условия для них – не задерживать ежемесячные платежи и не закрывать кредит досрочно.

«Образовательный кредит прост и понятен. С ним можно осуществить большую мечту – учиться там, где хочется, а не выбирать то, что подешевле. В прошлом году мы выдали 98 тыс. образовательных кредитов с господдержкой и в этом ожидаем прирост на 30–40%», – пояснил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

По его словам, акция проходит второй год подряд, в ней автоматически участвуют все, кто оформляет кредит. Никаких дополнительных шагов не требуется.

У программы есть и другие преимущества. Ставка – всего 3% годовых, а погасить кредит можно в течение 15 лет после окончания учебы. Пока студент учится и еще девять месяцев после выпуска, он платит только часть процентов. Кредит подходит и для вузов, и для колледжей.

Оформить его может любой с 14 лет. Для этого нужен лишь паспорт и договор с учебным заведением.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

Реклама