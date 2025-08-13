Семь человек оказались в больнице после жесткого ДТП в Республике Алтай

По словам очевидцев, в аварию попали работники строительной компании

13 августа 2025, 17:18, ИА Амител

Место аварии / Фото: пресс-служба ГАИ по Республике Алтай

Жесткое ДТП произошло в селе Манжерок Майминского района Республики Алтай. Как сообщает пресс-служба ГАИ по региону, в больницу попали водитель и шесть пассажиров.

Авария произошла 12 августа около 18:30. 26-летний житель Алтайского края, находясь за рулем пикапа УАЗ, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием машины в водосточный ров.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и шесть пассажиров в возрасте от 18 до 59 лет – жители с. Манжерок", – добавили в ГАИ.

Как пишет "Инцидент Барнаул", в аварию попали работники строительной компании "Новолекс". Они спускались с горы по окончании рабочего дня, не соблюли скоростной режим, а также расстановку посадочных мест.