На Алтае два человека погибли в результате ДТП с грузовиком

Водитель фуры не пострадал

13 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Место трагедии / Фото: МВД Республики Алтай

Трагическое ДТП произошло в ночь на 13 августа в Шебалинском районе Республики Алтай. По данным регионального МВД, около полуночи вблизи села Камлак 23-летний водитель Honda CR-V не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania.

В результате аварии на месте погиб 40-летний пассажир легкового автомобиля, а 21-летняя девушка скончалась позднее в больнице от полученных травм. Водитель Honda и еще двое пассажиров в возрасте 25 и 32 лет с различными травмами были доставлены в Шебалинскую районную больницу. 61-летний водитель грузовика, житель села Кош-Агач, не пострадал.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

