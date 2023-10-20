Серьезная непогода надвигается на Барнаул

В городе похолодает и поднимется сильный ветер

20 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Синоптики предупредили жителей и гостей Барнаула о надвигающейся непогоде. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

21 октября возможен дождь, порывы ветра до 19 м/с. Ночью температура составит +1...+3 градуса, днем – от +13 до +15.

22 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с, днем – 5-10 м/с. Температура ночью опустится до -1...+1 градуса, днем воздух прогреется до +7...+9.

23 октября умеренный дождь, ветер южный с переменой на северо-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +2...+4 градуса, днем – от +5 до +7.

