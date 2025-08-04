По предварительным данным, регионы атаковали беспилотники ВСУ

04 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 4 августа взрывы прогремели над Воронежской и Волгоградской областями. По предварительным данным, системы ПВО срабатывают по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.

Так, со слов жителей Воронежа, вспышки от взрывов в небе видны в северной части города. Объявлена воздушная опасность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Воронеж подвергается атакам со стороны ВСУ второй день подряд. 3 августа в результате налета дронов ранения получили четыре человека. Трое из них находятся в больнице.

Кроме того, серию из пяти-семи взрывов услышали жители Михайловки и Фролово в Волгоградской области. Они утверждают, что дроны летели низко. О разрушениях и пострадавших неизвестно.

По данным Росавиации, в аэропортах Волгограда и Тамбова ввели план "Ковер". Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.