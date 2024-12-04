Сервис СберЧаевые позволил сибирякам оставить "на чай" более 100 млн рублей

Средний размер благодарности в регионе превышает общероссийский

04 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KYGfk

Кафе. Девушка. Смартфон / Фото: freepik.com

Сервис СберЧаевые стремительно набирает популярность в сибирском сегменте HoReCa*. За последние четыре месяца клиенты заведений региона оставили через платформу более 100 млн рублей, демонстрируя свою признательность.

Лидером стал Красноярский край, где сумма благодарностей превысила 30 млн рублей. Жители Новосибирской области также не отстают, поблагодарив за отличный сервис на сумму более 27 млн рублей.

Интересно, что средний размер чаевых в Сибири заметно превышает общероссийские показатели, достигая 432 рублей. За четвертый квартал был зафиксирован рекорд – 25 тыс. рублей, оставленных "на чай" за один раз. За месяц одна из сибирских гастрономических команд смогла накопить таким образом более 850 тыс. рублей.

Согласно аналитике, СберЧаевые используют более 2,5 тыс. партнеров в Сибири. Его внедряют не только в кафе и ресторанах, но и в салонах красоты, курьерских службах, отелях, в таксопарках, автомастерских, цветочных магазинах и спортклубах.

"Сегодня Сбер продолжает активно развивать технологии бесконтактной оплаты. Для нас важно делать клиентский путь максимально комфортным и простым в использовании", – сказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Он добавил, что при использовании услуги человеку нужно только отсканировать QR*-код и выбрать перевод через SberPay* или СБП без использования данных карты, после чего средства мгновенно поступят на счет.

Как ранее сообщал amic.ru, детскую карту от блогера Влада А4 можно заказать в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Оформить ее довольно легко. Для этого нужно подать заявку через приложение СберБанк Онлайн. Если вы оформляете карту впервые, нужно предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка, его личное присутствие при этом не обязательно. У карт есть несколько интересных дизайнов.

*QR ("КуАр"); HoReCa ("ХоРеКа"); SberPay ("СберПэй")

ПАО Сбербанк

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