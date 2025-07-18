"Шаман", мелодрама-мюзикл и полет на Венеру. Какие фильмы покажут на Шукшинском фестивале

На фестивале будут свежие драмы, военные и семейные фильмы

18 июля 2025, 11:50, ИА Амител

Шукшинский фестиваль на Алтае / Фото: amic.ru

Одной из конкурсных программ на Шукшинском фестивале стало полнометражное кино. Есть где разгуляться! Режиссеры предлагают фильмы в самых разных жанрах на любой вкус – от мелодрамы до мистического триллера. Показ фильмов на Шукшинском фестивале пройдет с 22 по 26 июля, а что же там можно будет посмотреть – читайте в материале amic.

"Азбука Морзе"

2024, драма

Кадр из фильма "Азбука Морзе" (2024)

Во время УЗИ одной из пациенток, пришедших на аборт, врач-гинеколог услышала код Морзе – сигнал сердцебиения плода. Судьбы трех главных героинь фильма – студентки Лиды, пережившей изнасилование, адвоката Ольги, которой нельзя рожать из-за лечения от онкозаболевания, и врача Шуры, сделавшей в молодости аборт и не имеющей детей из-за этого, – странным образом оказываются связанными. Все из-за того, что они в разное время столкнулись со сложным выбором: родить ребенка или сделать аборт.

Драму режиссера Оксаны Харламовой можно будет посмотреть в кинотеатре "Пионер" 22 июля в 13:00, в "Премьере" – 23 июля в 12:00 и в кинотеатре "Мир" – 23 июля в 19:10. Сеансы бесплатны, но требуется предварительная регистрация. В Бийске фильм можно будет увидеть 24 июля в 20:50 в "Киномире-Воскресенье" (билеты будут доступны в кассах).

"Подростки. Первая любовь"

2024, мелодрама, мюзикл

Кадр из фильма "Подростки. Первая любовь" (2024)

История невозможности любви между старшеклассником Олегом, занимающегося с друзьями воровством, и Ольгой – дочерью военного, следящего за каждым ее шагом. Действие фильма разворачивается в девяностых – времени, которое одни романтизируют, а другие вспоминают с ужасом. Режиссер – Святослав Подгаевский.

Фильм также можно будет увидеть в "Мире" 22 июля в 19:15, в "Пионере" 24 июля в 14:00 и в "Премьере" 25 июля в 18:10. На сеансы нужна регистрация.

"Двое в одной жизни, не считая собаки"

2025, мелодрама

Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" (2025)

Для любителей и любительниц спокойных размеренных фильмов-мелодрам есть картина режиссера Андрея Зайцева о жизни двух стариков-интеллигентов, которые детьми пережили блокадный Ленинград. Дети героев уехали и видятся с ними только по видеосвязи. Организаторы фестиваля описывают картину как "фильм про мудрость, спокойствие, терпение и прощение". Ленту можно будет увидеть в Барнауле 23 июля в 17:00 в кинотеатре "Мир", 24 июля в 12:00 – в "Пионере" и 24 июля в 17:00 – в "Премьере". В Бийске фильм покажут 25 июля в 12:00 в кинотеатре "Киномир-Воскресенье" (билеты доступны в кассах кинотеатров). Зарегистрироваться на сеансы можно по ссылкам:

"Чистый лист"

драма, 2024

Кадр из фильма "Чистый лист" (2024)

Режиссер – москвичка Полина Кондратьева. Фильм расскажет о девушке Рите, которая пишет стихи и размышляет о своем месте в этом мире. У девушки умерла мать, отец начал грубо с ней обращаться, и Рита мечтает сбежать от него. Девушка устраивается сиделкой к дочери бывшей преподавательницы. Картину можно будет посмотреть по предварительной регистрации в Барнауле в кинотеатре "Мир" 22 июля в 21:00, в кинотеатре "Пионер" – 23 июля в 14:10, в "Премьере" – 23 июля в 18:50. В Бийске фильм покажут 24 июля в 18:45 в кинотеатре "Киномир-Воскресенье" (билеты доступны в кассе кинотеатра).

Регистрация на фильм доступна по ссылкам:

"Там, где танцуют стерхи"

2024, драма, семейный, детский

Кадр из фильма "Там, где танцуют стерхи" (2024)

Для семейного просмотра есть фильм якутского режиссера Михаила Лукачевского. Главный герой – мальчик Ваня из 60-х годов прошлого века возвращается домой после шести лет нахождения в больнице, куда он попал с травмой позвоночника в младенчестве. Ваня не может ходить, но пытается вставать на костыли и делать самостоятельные шаги. Потом мальчик теряет маму, которая умирает при родах его сестры, а отец пытается успокоить детей и рассказывает о далекой стране, в которой танцуют стерхи. Отец рассказывает, что мать превратилась в одну из этих прекрасных птиц. С этого момента у Вани возникает мечта увидеть редкий танец стерхов и встретиться с перерожденной в птицу мамой.

В Барнауле фильм покажут в кинотеатре "Мир" 22 июля в 15:05, в "Пионере" – 23 июля в 16:20 и в "Премьере" – 26 июля в 16:15. В Бийске "Стерхов" покажут 24 июля в 14:20 (билеты можно будет приобрести в кассах кинотеатра).

Регистрация на фильм доступна по ссылкам:

"Почтарь"

2025, драма

Кадр из фильма "Почтарь" (2025)

На Шукшинском фестивале будет что посмотреть и любителям военных фильмов. Фильм покажет историю почтальона, который вместо похоронок приносил "письма с фронта", которые писал от лица погибших солдат. Герой фильма был всеобщим любимцем в своем тыловом городе, и никто не догадывался об обмане, потому что Почтарь был талантливым человеком, и письма были написаны словно разными людьми. Но однажды за почтой начало следить военное ведомство. В Барнауле фильм покажут 22 июля в 17:15 в "Мире", 24 июля – в 16:00 в "Пионере" и 26 июля в 18:00 – в "Премьере". В Бийске "Почтарь" будет 25 июля в 18:45 в "Киномире-Воскресенье" (билеты в кассе кинотеатра).

Регистрация на фильм доступна по ссылкам:

"Планета"

2025, драма, научная фантастика

Кадр из фильма "Планета" (2025)

Не обойдется фестиваль и без фантастических картин. Режиссер Михаил Архипов представляет киноленту о режиссере, мечтающем снять картину об экспедиции на Венеру. Придумывая фантастическую планету, он начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям и задается философским вопросом: "К чему эти мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем?"

Фильм покажут 22 июля в 13:50 в кинотеатре "Премьера", 23 июля в 14:30 – в кинотеатре "Мир", а в 18:40 – в "Пионере". В Бийске "Планету" покажут 25 июля в 14:20 в "Киномире-Воскресенье" (билеты в кассах).

Ссылки на регистрацию на фильм:

"Группа крови"

2025, военный, драма

Кадр из фильма "Группа крови" (2025)

Еще одна военная драма. 1943 год, поселок Вырица. В так называемый детский приют фашисты привозят пленных детей, где заставляют трудиться и самое страшное – выступать донорами крови для раненых немецких солдат. Несмотря на весь ужас происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег, за который грозит расстрел. Режиссер – Максим Бриус.

В "Пионере" фильм покажут 22 июля в 17:30, в "Премьере" – 23 июля в 16:30, в "Мире" – 23 июля в 19:30. В Бийске на "Группу крови" можно будет сходить 25 июля в 21:00 в "Киномир-Воскресенье" (билеты в кассах).

Ссылки на регистрацию на фильм:

"Немая кукушка"

2024, драма, военный

Кадр из фильма "Немая кукушка" (2024)

В основе сюжета – история татарского парня Зарифа по прозвищу Кукушка, который живет в лесу недалеко от деревни. Однажды он влюбляется в красавицу Кашифу, с которой гуляет по краю леса и поет любимые народные песни. Но в один момент Зарифа призывают в армию и отправляют на советско-финскую войну. Однажды в лесу, напевая татарскую песню, юноша натыкается на финского снайпера (которых в ту войну и называли "кукушками"). Снайпер по имени Зиятдин слышит песню на родном языке и отказывается стрелять в соотечественника. Обоих во время разговора арестовывают красноармейцы. Зиятдина отправляют в лагерь как вражеского шпиона, а вот Зарифа арестовывают как предателя, ведь общение с врагом – это измена. Режиссер – Рауф Кубаев.

В "Пионере" фильм покажут 22 июля в 15:10, в "Мире" – 23 июля в 12:20, а в "Премьере" – 25 июля в 16:20. В Бийске "Немую кукушку" можно будет посмотреть 24 июля в 16:30 в кинотеатре "Киномир-Воскресенье" (билеты в кассах).

Ссылки для регистрации на фильм

"Шаман"

2024, мистика, триллер

Кадр из фильма "Шаман" (2024)

Есть на фестивале картина и для любителей мистических драм. Фильм режиссера Михаила Мерзликина расскажет о старике-шамане, который всю жизнь служил людям, исполняя их желания, иногда глупые и жестокие. Никто не спросил его о богах, смысле жизни и причинах страданий. Шаман разочарован в людях – их жажде славы, денег и власти, их злобе и мелочности. Он устал. Но шаман – проводник между миром людей и миром духов, и если он откажется им служить – расплатой будет смерть.

В кинотеатре "Мир" "Шамана" можно будет посмотреть 22 июля в 13:00, в "Пионере" – 23 июля в 12:00, в "Премьере" – 24 июля в 17:15. В Бийске фильм покажут 25 июля в 16:45 в кинотеатре "Киномир-Воскресенье" (билеты в кассах).

Ссылки для регистрации на фильм: