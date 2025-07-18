"Шукшинские дни на Алтае" стартуют в Барнауле 18 июля. Программа

Программа фестиваля начнется с показа спектакля Никиты Михалкова "12"

18 июля 2025, 10:45, ИА Амител

Шукшинский кинофестиваль / Фото: amic.ru

18 июля в Барнауле стартует программа ежегодного всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Об этом сообщили в администрации города.

Серию культурных мероприятий откроет спектакль Никиты Михалкова "12", который покажут на сцене Алтайского краевого театра драмы 18 июля в 18:00. В постановке заняты четыре народных артиста России. На той же сцене гастролеров можно увидеть 19 июля в 17:30.

Кроме того, 21 июля свой творческий вечер на сцене краевой филармонии проведет народная артистка России Лариса Удовиченко.

Обновлено. Как сообщили в ГФАК 19 июля, Удовиченко не сможет выступить из-за болезни. Вместо нее творческий вечер проведет актер Даниил Страхов.

Открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22 июля в 13:00. Церемония пройдет на улице Шукшина в Барнауле, возле памятника писателю.

С 22 по 26 июля в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" начнут показывать фильмы конкурсных программ кинофестиваля. Также в указанный период жители краевой столицы смогут встретиться с кинематографистами.

22 июля в 17:00 в амфитеатре парка "Изумрудный" пройдет открытие летнего кинопарка "Шукшин молодой". Он будет работать до 26 июля. В 18:00 на площади перед Алтайским краевым театром драмы гости кинофестиваля пройдут по красной дорожке. А в 19:00 в театре состоится торжественная церемония открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Прямую трансляцию с красной дорожки и церемонии открытия можно будет посмотреть в амфитеатре парка "Изумрудный". С 20:30 здесь также покажут картины конкурсной программы короткометражного кино.

Чтобы получить бесплатный электронный билет на показы основной конкурсной программы Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, необходимо пройти онлайн-регистрацию на мероприятие.Подробнее о том, чем еще удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году, – читайте в материале amic.ru.

С полной афишей конкурсных кинопоказов можно ознакомиться здесь.