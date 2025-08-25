"Жила работой". Кондитер из Барнаула о том, как выгорание заставило ее начать свой бизнес
Раньше Елена Токарева пекла торты дома, а теперь развивает свою эклерную
25 августа 2025, 07:15, ИА Амител
Несмотря на тренды на правильное питание, кондитеры никогда не испытывают нехватки клиентов. Об этом говорит Елена Токарева, которая чуть больше года назад создала первую в Барнауле "Эклерную". Это заведение она называет своим самым успешным проектом. Причем вырасти из кондитера-одиночки в бизнесвумен Елену заставило выгорание.
О том, как предприниматель прошла личный кризис и борьбу с онкозаболеванием, не сдавшись, а развив успешное дело, – в нашем материале.
Кондитером была всегда
Всю сознательную жизнь Елена Токарева была связана с кондитерским делом: выучилась на технолога и работала в больших компаниях. Все изменилось с началом первого декрета.
«С того момента я стала домашним кондитером и начала печь торты на заказ. Продвигалась через форумы и соцсети. Выставила торт – получила еще десять заказов. Сотрудничала с организаторами свадеб: еще с января начинала принимать заявки на весь будущий сезон», – вспоминает Елена.В таком режиме она прожила около десяти лет. Но это еще не было бизнесом, подчеркивает специалист.
«Конечно, это не было хобби – всегда хотелось не только на продукты заработать, но и себе что-то оставить. Но я была не предпринимателем, а ремесленником. Не работала над стратегией, не просчитывала ничего наперед», – отмечает бизнесвумен.Сделать следующий шаг в карьере пришлось из-за выгорания, объясняет Елена.
«Это было жесткое, мощное выгорание. Я осознала, что живу одной работой и думаю только о ней. И это при том, что у меня было двое маленьких детей. Поняла, что нужно что-то менять, брать себе помощников. Так и начала потихоньку собирать команду», – вспоминает предприниматель.Так Елена Токарева превратилась из домашнего кондитера в производственника с командой из трех человек. Десерты не только продавали в розницу, но и поставляли другим компаниям. Впрочем, это тоже был лишь промежуточный этап, подчеркивает она.
"Самая успешная попытка"
Елена объясняет: снова переосмыслила свою жизнь после того, как у нее обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.
«У меня выявили онкозаболевание, что стало для меня переломным моментом. Восприняла это как знак, что в жизни что-то идет не так. Стала спрашивать себя, почему я не иду к тем целям, которых хочу достичь на самом деле. Так и появилась эклерная – мой самый успешный проект на данный момент», – делится Елена.Точка по продаже эклеров работает чуть больше года, но уже показывает отличные результаты, говорит предприниматель.
«Открылись в прошлом году, сначала работали без рекламы и вывески: люди приходили только на открытые двери. За два месяца заработали на вывеску, поток клиентов увеличился. Место очень хорошее, поэтому я довольна тем, как мы развиваемся», – рассказывает владелец заведения.В этом году команда опробовала и выездной формат работы: на выставках и фестивалях.
«Не только люди к нам идут, но и мы сами едем к людям. Это трудозатратно, но результат того стоит. Практически каждую неделю где-то участвуем – это работает на привлечение и на узнаваемость», – делится Елена Токарева.Конкуренции руководитель не боится. По ее словам, все будет хорошо, если качественно делать продукт и грамотно его подавать.
«Люди любят и едят сначала глазами. Поэтому я слежу за тем, чтобы витрина смотрелась "вкусно". Не видела, чтобы кто-то еще эклеры выставлял в таком объеме. Человек должен захотеть попробовать. А когда попробует – захочет еще», – говорит Елена.
"Продукция без сахара уходит в "просрочку"
Кстати, мода на правильное питание бизнесу не мешает, говорит предприниматель.
«Мы разрабатывали рецепты без сахара и глютена, но они почти всегда уходят в "просрочку". Какой бы ни была мода, самым продаваемым все равно остается классический масляный эклер», – объясняет кондитер.Она также призывает не "демонизировать" сладости. По словам Елены, ее кондитеры и так кладут в эклеры минимум сахара, чтобы не перебивать вкус начинки.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
08:48:01 25-08-2025
Сахар рафинированый к героину уже приравнивают. Отсюда такая популярность. Попробуйте без сладенького 3 дня обойтись, проверьте, что такое тяга к сахаросодержащим продуктам.
23:46:32 25-08-2025
Гость (08:48:01 25-08-2025) Сахар рафинированый к героину уже приравнивают. Отсюда такая... В СССР дети уплетали хлеб с маслом, густо посыпанный сахаром. Никто и не думал приравнять сахар к героину. Сахар- он является таковым в любом своей форме. Как не назови. Мера и нет проблем и зависомости
09:17:38 25-08-2025
Сделайте репортаж через год, интересно развитие и продолжение..
09:36:47 25-08-2025
Был в этой эклерной - в принципе неплохо, но дорого.
12:20:31 25-08-2025
что за заработок такой, что "на вывеску" надо работать два месяца?
02:51:30 31-08-2025
Гость (12:20:31 25-08-2025) что за заработок такой, что "на вывеску" надо работать два м... Может там вывеска за 100т
18:30:31 25-08-2025
Дорого очень.. даже покупать не стала..не всем по карману
23:38:42 25-08-2025
Елена! Только вперед смотрите! Комментарии выше только добавляют популярность. Благодарим за это! Очень вкусная продукция! Эклеру рады не только рецепторы, но и мозг. После него не хочется "схомячить" что-то вдогонку,
но хочется попробовать ещё, но в другой раз и с иной начинкой... Про подачу говорить не приходится.
12:15:03 26-08-2025
Где вы находитесь? Почему не указан адрес ? Я как начинающий диабетик ,хотела бы попробовать изделия без сахара.Он ж яд для нас .
16:52:31 26-08-2025
А где эта эклерная?
Обожаю эклеры, хотела бы и ваши попробовать.
Адреса нет
17:04:50 29-08-2025
Инна (16:52:31 26-08-2025) А где эта эклерная? Обожаю эклеры, хотела бы и ваши попр... Пожалуйста, на Шумакова напротив второго креста номер не знаю. 2 гис поможет.
10:27:46 27-08-2025
Знаю,Елену,очень давно,с тех пор как она дома начинала,и даже дома она творила шедевры,всегда вкусно необычно и красиво.Лена ,успехов,процветания!!!!!!!