"Жила работой". Кондитер из Барнаула о том, как выгорание заставило ее начать свой бизнес

Елена Токарева / Фото: предоставлено Еленой Токаревой

Несмотря на тренды на правильное питание, кондитеры никогда не испытывают нехватки клиентов. Об этом говорит Елена Токарева, которая чуть больше года назад создала первую в Барнауле "Эклерную". Это заведение она называет своим самым успешным проектом. Причем вырасти из кондитера-одиночки в бизнесвумен Елену заставило выгорание.

О том, как предприниматель прошла личный кризис и борьбу с онкозаболеванием, не сдавшись, а развив успешное дело, – в нашем материале.

Кондитером была всегда

Всю сознательную жизнь Елена Токарева была связана с кондитерским делом: выучилась на технолога и работала в больших компаниях. Все изменилось с началом первого декрета.

«С того момента я стала домашним кондитером и начала печь торты на заказ. Продвигалась через форумы и соцсети. Выставила торт – получила еще десять заказов. Сотрудничала с организаторами свадеб: еще с января начинала принимать заявки на весь будущий сезон», – вспоминает Елена.В таком режиме она прожила около десяти лет. Но это еще не было бизнесом, подчеркивает специалист.

«Конечно, это не было хобби – всегда хотелось не только на продукты заработать, но и себе что-то оставить. Но я была не предпринимателем, а ремесленником. Не работала над стратегией, не просчитывала ничего наперед», – отмечает бизнесвумен.Сделать следующий шаг в карьере пришлось из-за выгорания, объясняет Елена.

«Это было жесткое, мощное выгорание. Я осознала, что живу одной работой и думаю только о ней. И это при том, что у меня было двое маленьких детей. Поняла, что нужно что-то менять, брать себе помощников. Так и начала потихоньку собирать команду», – вспоминает предприниматель.Так Елена Токарева превратилась из домашнего кондитера в производственника с командой из трех человек. Десерты не только продавали в розницу, но и поставляли другим компаниям. Впрочем, это тоже был лишь промежуточный этап, подчеркивает она.

"Самая успешная попытка"

Елена объясняет: снова переосмыслила свою жизнь после того, как у нее обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

«У меня выявили онкозаболевание, что стало для меня переломным моментом. Восприняла это как знак, что в жизни что-то идет не так. Стала спрашивать себя, почему я не иду к тем целям, которых хочу достичь на самом деле. Так и появилась эклерная – мой самый успешный проект на данный момент», – делится Елена.Точка по продаже эклеров работает чуть больше года, но уже показывает отличные результаты, говорит предприниматель.

«Открылись в прошлом году, сначала работали без рекламы и вывески: люди приходили только на открытые двери. За два месяца заработали на вывеску, поток клиентов увеличился. Место очень хорошее, поэтому я довольна тем, как мы развиваемся», – рассказывает владелец заведения.В этом году команда опробовала и выездной формат работы: на выставках и фестивалях.

«Не только люди к нам идут, но и мы сами едем к людям. Это трудозатратно, но результат того стоит. Практически каждую неделю где-то участвуем – это работает на привлечение и на узнаваемость», – делится Елена Токарева.Конкуренции руководитель не боится. По ее словам, все будет хорошо, если качественно делать продукт и грамотно его подавать.

«Люди любят и едят сначала глазами. Поэтому я слежу за тем, чтобы витрина смотрелась "вкусно". Не видела, чтобы кто-то еще эклеры выставлял в таком объеме. Человек должен захотеть попробовать. А когда попробует – захочет еще», – говорит Елена.

"Продукция без сахара уходит в "просрочку"

Кстати, мода на правильное питание бизнесу не мешает, говорит предприниматель.

«Мы разрабатывали рецепты без сахара и глютена, но они почти всегда уходят в "просрочку". Какой бы ни была мода, самым продаваемым все равно остается классический масляный эклер», – объясняет кондитер.Она также призывает не "демонизировать" сладости. По словам Елены, ее кондитеры и так кладут в эклеры минимум сахара, чтобы не перебивать вкус начинки.

