Шеф-повар Константин Ивлев попал в базу "Миротворца"

Ему вменяют "сознательное нарушение государственной границы Украины"

12 июля 2025, 20:35, ИА Амител

Константин Ивлев / Кадр из видео: программа "На ножах" / телеканал "Пятница" / na-nozhah.friday.ru

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев попал в базу украинского "Миротворца", сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, он находится там с 2021 года по причине "сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения" на территорию Крыма.

"Миротворец" – скандальный украинский интернет-портал, на котором публикуют личные данные лиц, которых украинские националисты считают сепаратистами, "агентами Кремля" и врагами Украины.

Ранее на Украине заочно приговорили российского актера Виталия Гогунского (Кузя из "Универа") к 12 годам тюрьмы.