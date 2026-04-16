НОВОСТИОбщество

Shot: российский военкор Алексей Земцов жив

По словам паблика, Земцов самовольно оставил воинскую часть и пустился в бега

16 апреля 2026, 16:31, ИА Амител

Алексей Земцов / Фото: Кадр из видео в Telegram-канале Shot
Алексей Земцов / Фото: Кадр из видео в Telegram-канале Shot

Военкор Алексей Земцов жив — самоубийство предотвратили его близкие, которые находились с ним на связи. Об этом сообщает Shot. Сейчас ведутся его поиски. По данным источника, он самовольно покинул часть и скрылся.

Накануне Земцов записал видео, в котором сообщил, что намерен свести счеты с жизнью. Причина — уголовное преследование за дискредитацию ВС РФ, а также давление со стороны командиров и семейные проблемы. Сам Земцов — штурман вертолета Ка-52. За самовольное оставление части ему грозит новое уголовное дело.

В своем обращении военкор также попросил главу СК Александра Бастрыкина проверить ростовское военно-следственное управление и одного из старших лейтенантов, который, по словам Земцова, выбивал из него показания.

Алексей Земцов известен как автор каналов "Воевода вещает" и "Повернутые на войне". По его словам, содержание публикаций вызывало недовольство у вышестоящего начальства.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:15:37 16-04-2026

Слухи о моей смерти сильно преувеличены (с)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:39:02 17-04-2026

Там что творится?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров