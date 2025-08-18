НОВОСТИОбщество

Сибирячка уснула на сапборде и незаметно переплыла Ангару

Женщина преодолела значительное расстояние по течению реки

18 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Женщина спит на сапборде / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Иркутской области благополучно завершились поиски женщины, уплывшей на сапборде в другой район региона, сообщает региональное МВД.

В воскресенье вечером, 17 августа, 47-летняя жительница Усольского района отправилась с супругом на берег Ангары, чтобы покататься на сапборде.

«Через два часа, когда супруг не обнаружил ее в пределах видимости, осмотрев акваторию и береговую линию, он обратился за помощью в полицию. Ее всю ночь искали полицейские и волонтеры», – рассказали в ведомстве.

Женщину нашли в понедельник утром в Боханском районе. Как выяснилось, она уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, преодолев значительное расстояние по течению реки.

«Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам», – отметили в МВД.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:19:16 18-08-2025

Сап-борд идеально приспособлен для сна? Сказочная сапбордистка.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

18:12:52 18-08-2025

Какая спокойная река Ангара!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

19:01:10 18-08-2025

И ещё интересно чем супруг был занят? Тоже уснул?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:44 18-08-2025

А рыбаки всю ночь не спали

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:36 18-08-2025

главное чтоб супруг в это верил

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:13 18-08-2025

Железные нервы - спать на поплавке посреди реки.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:25 19-08-2025

Гость (21:19:13 18-08-2025) Железные нервы - спать на поплавке посреди реки.... Так поди грамм 100 этилового эквивалента храбрости приняла.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:00 18-08-2025

"Многие верят" (с)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:49:42 18-08-2025

Вот это сон, можно позавидовать!)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

14:43:49 19-08-2025

Ангара. Август. Сапборт. Проснуться ночью и дождаться рассвета. Сам родился в тех местах. Шарль Перро в стороне курит.

  0 Нравится
Ответить
