Сибирячка уснула на сапборде и незаметно переплыла Ангару
Женщина преодолела значительное расстояние по течению реки
18 августа 2025, 17:15, ИА Амител
В Иркутской области благополучно завершились поиски женщины, уплывшей на сапборде в другой район региона, сообщает региональное МВД.
В воскресенье вечером, 17 августа, 47-летняя жительница Усольского района отправилась с супругом на берег Ангары, чтобы покататься на сапборде.
«Через два часа, когда супруг не обнаружил ее в пределах видимости, осмотрев акваторию и береговую линию, он обратился за помощью в полицию. Ее всю ночь искали полицейские и волонтеры», – рассказали в ведомстве.
Женщину нашли в понедельник утром в Боханском районе. Как выяснилось, она уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, преодолев значительное расстояние по течению реки.
«Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам», – отметили в МВД.
17:19:16 18-08-2025
Сап-борд идеально приспособлен для сна? Сказочная сапбордистка.
18:12:52 18-08-2025
Какая спокойная река Ангара!!
19:01:10 18-08-2025
И ещё интересно чем супруг был занят? Тоже уснул?
19:38:44 18-08-2025
А рыбаки всю ночь не спали
20:55:36 18-08-2025
главное чтоб супруг в это верил
21:19:13 18-08-2025
Железные нервы - спать на поплавке посреди реки.
10:59:25 19-08-2025
Гость (21:19:13 18-08-2025) Железные нервы - спать на поплавке посреди реки.... Так поди грамм 100 этилового эквивалента храбрости приняла.
21:45:00 18-08-2025
"Многие верят" (с)
22:49:42 18-08-2025
Вот это сон, можно позавидовать!)
14:43:49 19-08-2025
Ангара. Август. Сапборт. Проснуться ночью и дождаться рассвета. Сам родился в тех местах. Шарль Перро в стороне курит.