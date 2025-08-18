Сибирячка уснула на сапборде и незаметно переплыла Ангару

Женщина преодолела значительное расстояние по течению реки

18 августа 2025, 17:15, ИА Амител

Женщина спит на сапборде / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Иркутской области благополучно завершились поиски женщины, уплывшей на сапборде в другой район региона, сообщает региональное МВД.

В воскресенье вечером, 17 августа, 47-летняя жительница Усольского района отправилась с супругом на берег Ангары, чтобы покататься на сапборде.

«Через два часа, когда супруг не обнаружил ее в пределах видимости, осмотрев акваторию и береговую линию, он обратился за помощью в полицию. Ее всю ночь искали полицейские и волонтеры», – рассказали в ведомстве.

Женщину нашли в понедельник утром в Боханском районе. Как выяснилось, она уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, преодолев значительное расстояние по течению реки.