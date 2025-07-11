Сибиряки стали брать больше кредитов на авто

Средний чек автокредита в июне достиг 900 тыс. рублей

11 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Автомобиль. Дороги / Фото: amic.ru

Рынок автокредитования в Сибири показал в июне текущего года положительную динамику. Так, в первый месяц лета ВТБ провел более пяти тысяч сделок на сумму 4,7 млрд рублей. Это на четверть больше, чем в мае, причем как по количеству кредитов, так и по объему.

Больше всего денег на покупку авто дали в трех сибирских городах:

Новосибирск (1 млрд рублей);

Красноярск (829 млн рублей);

Кемерово (801 млн рублей).

В среднем жители сибирских городов брали по 900 тыс. рублей.

В целом по стране банки выдали в июне около 134 млрд на покупку новых и подержанных авто. Это на 16% больше, чем в мае. Но на 38% меньше, чем в июне 2024 года, такую оценка рынка дали эксперты банка. За первые полгода 2025-го общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей (минус 46% к первому полугодию 2024-го). С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто.

"В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится. Самые востребованные сегменты – новые автомобили отечественных и китайских брендов", – прокомментировали в банке.Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на экспертов, жители Сибирского федерального округа чаще приобретают подержанные авто из Японии и Кореи.