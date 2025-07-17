По данным синоптика, это связано с прохождением атмосферных фронтов

17 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: Jonas Kaiser / unsplash.com

На предстоящих выходных, 19 и 20 июля, Алтайский край окажется во власти непогоды: регион зальют дожди, местами пройдут грозы и град. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Вступать в свои права стихия начнет уже 18 июля: в пятницу в северных районах пройдут небольшие дожди и грозы. При этом на всей территории края будет жарко: столбики термометров покажут +28...+33 градуса.

19 и 20 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия, связанные с прохождением атмосферных фронтов. На Алтайский край опять обрушатся дожди, которые при грозах могут усилиться. Также возможен град и усиление ветра до 17–22 м/с.

Ночные температуры 19 июля составят +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +28...+33 градусов, однако местами будет прохладнее – от +22 до +27 градусов.

20 июля в Алтайском крае похолодает: ночью температура воздуха опустится до +11...+16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов.