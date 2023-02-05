Синоптики объяснили, почему в Алтайском крае вводится режим "чёрного неба"
При определённой погоде все выбросы от заводов "прибиваются" к земле
05 февраля 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, почему в регионах Сибири, включая Алтайский край, вводится режим "чёрного неба". Его слова передаёт "Царьград".
По словам специалиста, зимой в Сибири формируется область высокого давления, что в целом характерно для азиатской части России. Для подобных погодных явлений характерны нисходящие потоки воздуха.
"Они как бы прибивают к земле всё, что попадает в воздух в результате работы заводов, любой "производственной, химической деятельности", – пояснил Вильфанд.
Напомним, что режим "чёрного неба" недавно вводили в Барнауле и Бийске.
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