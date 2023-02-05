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Синоптики объяснили, почему в Алтайском крае вводится режим "чёрного неба"

При определённой погоде все выбросы от заводов "прибиваются" к земле

05 февраля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, почему в регионах Сибири, включая Алтайский край, вводится режим "чёрного неба". Его слова передаёт "Царьград".

По словам специалиста, зимой в Сибири формируется область высокого давления, что в целом характерно для азиатской части России. Для подобных погодных явлений характерны нисходящие потоки воздуха.

"Они как бы прибивают к земле всё, что попадает в воздух в результате работы заводов, любой "производственной, химической деятельности", – пояснил Вильфанд.

Напомним, что режим "чёрного неба" недавно вводили в Барнауле и Бийске.

 

Комментарии 2

  • Откуда в Барнауле появится дым заводов то нет все уничтожены только ТЭЦ трубы торчат и все.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Не было бы ни какого черного неба если бы все котельные перевели на газ. А так в Сибири до стх пор и промпредприятия и частный сектор до сих пор используют для отопления дрова и уголь, загрязняя свою среду тбитания. Зато мы пол Мира снабжаем голубым экологически чистым топливом. Не вижу ни какой рациональной логики в действии Правительства. Неужели здоровье людей и природы их интересует больше в чужих странах чем в своей ?
    05 февраля, Гость   Ответить
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