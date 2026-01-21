"Ситуация недопустимая". В Барнауле закрыли вопрос с повышением тарифа на проезд
На совещании с перевозчиками власти краевой столицы ответили однозначно
21 января 2026, 06:30, ИА Амител
Власти Барнаула в ближайшее время не планируют даже поднимать вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил предпринимателям замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин во время совещания с перевозчиками, которое прошло 18 января в администрации краевой столицы. Пока работа общественного транспорта не будет налажена – власти не станут пересматривать тариф. По сведениям amic.ru, поставлена задача улучшить работу и до осени поднимать цены на проезд действительно никто не планирует.
Плохо работали в морозы
Как сообщила пресс-служба мэрии, Андрей Курышин вызывал перевозчиков на ковер по неприятному поводу. Власти заранее просили подготовиться к надвигающимся лютым морозам в Барнауле, но на практике все вышло только хуже. Автобусы ходят с большими интервалами, срываются рейсы, транспорт заканчивает работу раньше времени. По оценке властей, ситуация вышла из‑под контроля. О ней, к слову, также писал amic.ru, когда вечером в час пик барнаульцы по полчаса ждали трамваи или автобусы. Так, на маршрутах № 18, 75, 55, 57, 65, 73, 27, 32, 50, 144, 25 автобусов на линии менее чем половина от плана.
«Ситуация недопустима. Общественный транспорт должен работать стабильно и по понятному графику. Мы с вами обсуждали, что нас ждет период низких температур и к нему необходимо подготовиться. Как мы сегодня видим по количеству выхода общественного транспорта, перевозчиками работа должным образом не проведена», – заявлял Андрей Курышин.
Перевозчики назвали две основные причины – резкий рост заболеваемости среди водителей и участившиеся поломки техники на морозе. Однако власти потребовали срочных мер.
Также на совещании затронули вопрос возможного повышения тарифа на проезд. Однако Андрей Курышин отметил, что пока работа маршрутов не нормализуется, любые разговоры о росте стоимости проезда преждевременны.
Получается, повышать тариф не планируют?
В настоящее и ближайшее время – нет. Как пояснил amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации Барнаула четко дали понять, что повысить тариф без улучшения услуг просто так не получится. Предприниматели считают, что проезд в краевой столице должен стоить не менее 50 рублей, а в идеале – 55 рублей. Однако этот рост не приведет, по мнению перевозчиков, к улучшению качества предоставляемых услуг.
Скорее всего, вопрос о повышении отодвинут на осень. Тем более повышение не может произойти раньше чем через год после последней индексации, которую проводили 1 мая 2025-го. После выборов в АКЗС и Госдуму к вопросу могут вернуться вновь.
Почему вообще хотели поднять вопрос о тарифах?
Такие "сигналы" к мэрии направляют перевозчики. Якобы это необходимо, чтобы предприятия могли нормально работать в условиях повышения НДС до 22% с января этого года, а также роста цен на ГСМ и запчасти.
Когда в последний раз поднимали стоимость проезда?
Сейчас все любят вспоминать о том, что было в 2016 году. Итак, в это время проезд в общественном транспорте стоил 17 рублей. Сейчас – 40 рублей. Получается, что за десять лет тариф вырос больше чем в два раза.
В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025-го. До этого его увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей.
06:36:56 21-01-2026
Вот интересно, а что мешает так с коммунальщиками диалог выстроить? Пока работа не будет налажена - фиг вам, а не повышение стоимости?
06:58:46 21-01-2026
Гость (06:36:56 21-01-2026) Вот интересно, а что мешает так с коммунальщиками диалог выс... Автобусники - местные владельцы. С ними можно договориться. А владельцы хол.воды в Москве, а может и дальше, а СГК -вообще в Эмиратах.Одним словом, капитализм. И ждать чего-нибудь хорошего не приходится.
07:48:39 21-01-2026
Гость (06:36:56 21-01-2026) Вот интересно, а что мешает так с коммунальщиками диалог выс... Молодцы!
Можно порядок в городе навести, если захотеть. И дома вовремя отремонтируют, и улицы почистят ото льда, и с парковками можно наладить контроль.
12:32:14 21-01-2026
Гость (07:48:39 21-01-2026) Молодцы! Можно порядок в городе навести, если захотеть. ...
Можно, а зачем? (с)
18:18:02 21-01-2026
Гость (07:48:39 21-01-2026) Молодцы! Можно порядок в городе навести, если захотеть. ... Но это работать надо.
15:36:24 21-01-2026
Гость (06:36:56 21-01-2026) Вот интересно, а что мешает так с коммунальщиками диалог выс... Тема ЖКХ вообще закрыта, деньги все равно текут, можно и не работать. Бойлерная в доме, принадлежит городу (понимаем Администрации города), сдана в аренду СГК. С начала отопительного сезона повышен уровень шума и вибрации. И СГК ничего не делали, в подъезде и в квартирах невозможно стало находиться. Вынуждены снимать жилье....Сегодня появились, работают. А почему, потому что жильцы написали обращение в Роспотребнадзор... Не стыдно?
06:59:46 21-01-2026
Повысят после ввборов
07:13:22 21-01-2026
После выборов гарантированно поднимут. И на качество работы вряд ли посмотрят
07:19:50 21-01-2026
Вообщем стояли по 10 мин на остановках,будете стоять по 20
10:16:57 21-01-2026
Гость (07:19:50 21-01-2026) Вообщем стояли по 10 мин на остановках,будете стоять по 20... Вы оптимист батенька. А вечером попробуйте вообще уехать с центра.
07:21:15 21-01-2026
При повышении тарифов надо законодательно повышать и сроки отсидок этих мафиозников. Повысили тариф, а ничего не изменилось, - будьте добры 5-ку на колымских плёсах, а если станет ещё хуже, то и 10-ку можно для лучшей профилактики. Да и чиновники за бардак должны слетать с кресел как с катапульты, чтобы их больше никто и нигде на руководящих местах не видел. Магадан - хорошее место для приземления. Иначе цирк получается.
08:18:36 21-01-2026
Гость (07:21:15 21-01-2026) При повышении тарифов надо законодательно повышать и сроки о... ДТ Газпром 05.01.2025 69,60 руб/литр, 25.12.2025 75,20 руб/литр, 05.01.2026 77,40 руб/литр. Может тут сначала разобраться? Про НДС и З/Ч даже не хочу писать.
12:20:21 21-01-2026
Гость (07:21:15 21-01-2026) При повышении тарифов надо законодательно повышать и сроки о... А что улучшиться должно? Даже инфляцию не перекрывает? Вот Вам добавь зарплату процентов на 5. Да даже на 10. Вы на эту разницу квартиру новую покупать побежите? Или дыры на штанах зашьете?
08:16:00 21-01-2026
Ладно много правильных слов и т.д.
НО! Я ни как не могу понять, что мешает ответственным людям в администрации победить вот эту вакханалию с переводами по номеру телефона.
Ну выписывайте штрафы, два - три раза заплатят и желание пропадёт, и бюджет пополнится да и дополнительный аргумент в дискуссии с перевозчиками.
Но по-факту, просто требуют чего-то от кого-то, не желая при этом прилагать какие либо усилия
09:22:24 21-01-2026
Гость (08:16:00 21-01-2026) Ладно много правильных слов и т.д.НО! Я ни как не могу п... Может сами заинтересованы, поэтому ничего делать и не хотят? А так да - кто мешает затратить время на проверку, где на маршрутах водители косячат. Водителю штраф 10 000 руб. и перевозчику 50 000 руб. - за первый случай, за второй - в 2 раза больше. За третий - пошел вон с маршрута. Нет валидатора - перевозка бесплатно. Водитель быкует - вызывать наряд и всё на телефон снимать.
11:24:00 21-01-2026
Гость (09:22:24 21-01-2026) Может сами заинтересованы, поэтому ничего делать и не хотят?... Хотите пешком ходить, вы серьезно думаете что кто-то держится за такую работу, водителей на маршруты найти не могут, перевозчиков найти не могут, а вы тут их штрафами пугаете.)
11:43:33 21-01-2026
Гость (11:24:00 21-01-2026) Хотите пешком ходить, вы серьезно думаете что кто-то держитс... Сколько перевозчиков вы знаете, которые сами отказались от этого "убыточного" бизнеса? Назовите хотя бы пять фамилий.
11:49:11 21-01-2026
Гость (11:43:33 21-01-2026) Сколько перевозчиков вы знаете, которые сами отказались от э... Вам закрытые маршруты не о чем не говорят, тут в новостях пишут, что не могут найти перевозчиков на несколько маршрутов, какие фамилии вы хотите тех которые не хотят работать на маршрутах.
13:11:27 21-01-2026
Гость (11:49:11 21-01-2026) Вам закрытые маршруты не о чем не говорят, тут в новостях пи... У вас в крови есть еврейская косточка? Раз вы на вопрос вопросом отвечаете? А по факту назовите хоть одного перевозчика который сам ушел? А то, что не находят новых, значит перевозчикам новые правила не нравятся.
20:42:23 21-01-2026
Гость (11:49:11 21-01-2026) Вам закрытые маршруты не о чем не говорят, тут в новостях пи... Москвичи статистику выставляли, что за первое полугодие прошлого года 29 водителей ОТ Барнаула были лишены за пьяную езду, еще 40 за другие нарушение пдд.
10:01:30 21-01-2026
Гость (08:16:00 21-01-2026) Ладно много правильных слов и т.д.НО! Я ни как не могу п... А чего тут понимать? Это общий принцип работы всех органов власти по всей стране и начиная с верху до низу. Называется имитация. А ответственными люди становится только когда им грозят конкретные персональные последствия, а не потому что они при должности.
11:20:09 21-01-2026
Гость (08:16:00 21-01-2026) Ладно много правильных слов и т.д.НО! Я ни как не могу п... Как вы задолбали со своим безналом, высосали проблему из пальца.
12:37:57 21-01-2026
Гость (11:20:09 21-01-2026) Как вы задолбали со своим безналом, высосали проблему из пал... Это далеко не из пальца проблема. Это - во-первых, неуплата налогов перевозчиком, а во-вторых - вообще неучтенный доход, что позволяет постоянно ныть о том, как мало мы зарабатываем, давайте подымем плату. И каждый вот такой "щедрый" гражданин, оплачивающий переводом, способствует повышения тарифов для него же самого и для всех остальных.
15:54:16 21-01-2026
Гость (12:37:57 21-01-2026) Это далеко не из пальца проблема. Это - во-первых, неуплата ... Перевозчики работают по патенту, вы с гор спуститесь и шапочку из фольги снимите, не один перевозчик не платит налоги с валовой выручки и банки не какого отношения не имеют к налоговому органу, переводя деньги через терминал вы даёте возможность банку заработать свой процент, для учёта налогов ставят кассовые аппараты которые передают информацию в налоговую, надоело этот бред читать про уход от налогов, темень беспросветная.
08:18:20 21-01-2026
Расстрелять одного двух и с транспортом проблем не будет.
09:30:11 21-01-2026
Гость (08:18:20 21-01-2026) Расстрелять одного двух и с транспортом проблем не будет. ... Стенка пойдет где-нибудь на спичечной фабрике, а пулемет Максим можно в музее взять. Можно не расстреливать, но пару очередей над башками пустить, чтобы в портки наложили. Зато спичечная фабрика новыми историями будет наполняться - для туркластера польза. И ОТ заработает в городе как того требует Конституция РФ, т.е. для людей, а не на карман бычка Феди.
08:19:21 21-01-2026
Не поделились с властью, как так?!)
09:25:09 21-01-2026
Гость (08:18:20 21-01-2026) Расстрелять одного двух и с транспортом проблем не будет. ... У нас гуманный суд. Тут требуется обнуление. Народ у нас терпеливый, но может бычков и на убой пустить.
09:31:35 21-01-2026
Слышал от водителя маршрутки, что когда рассчитываются картой, то с каждой такой оплаты с них снимают 16%. А так они по плану хозяину отдают определенную сумму каждый день, а все что сверху их. Поэтому они кровно заинтересованы, чтобы все платили только наличкой и не брали билеты, чтоб не платить налоги. Перевозки выгодны - иначе бы за них не боролись постоянно, а давно бы ушли. Яркий пример Владивостока, где ввели оплату по валидаторам. Рост прибыли у одной из компаний за год составил более 5000 процентов. Так что нужно повышать не тарифы, а заставить Администрацию выполнять свои надзорные функции.
09:47:25 21-01-2026
ыть (09:31:35 21-01-2026) Слышал от водителя маршрутки, что когда рассчитываются карто... Если все доходы там станут прозрачными, тарифы не повышать, а понижать придется.
Но ни кто в этом не заинтересован.
Провели заседание, всё народ доволен и делать ни чего ни кому не надо.
По-факту ведь вообще ни чего не сделали и не изменилось ни чего, а люди уже пишут, молодцы)
10:02:07 21-01-2026
ыть (09:31:35 21-01-2026) Слышал от водителя маршрутки, что когда рассчитываются карто... " с них снимают 16%." - с кого, с них? кто?
09:35:58 21-01-2026
у администрации нет авторитета
если слабые на взяточки , то и отношение соответствующее
09:42:25 21-01-2026
Гость (09:35:58 21-01-2026) у администрации нет авторитетаесли слабые на взяточ... Вся вакханалия с транспортом началась с До*****о Н. Потом его перевозчики и на теплое место притулили, за оказанные ранее услуги... Так что теперь имеем то, что имеем...
09:39:40 21-01-2026
Вот и пришел северный пушной зверек к автобусникам. Готовьтесь ходить пешком.
20:44:51 21-01-2026
Гость (09:39:40 21-01-2026) Вот и пришел северный пушной зверек к автобусникам. Готовьте... Щас Максимку разгонят, так опять побегут в автобусники.
09:50:29 21-01-2026
С пробками бы так же однозначно ситуацию решили в городе))). А то пробки то совсем от рук отбились... Каждой утро по 10 баллов. Как в Москве жить стали!
10:34:06 21-01-2026
В Кузне автобусы отлично ходят, с 5 утра и до 12 ночи. Пусть сначала наладят работу ОТ, потом уже говорят о тарифах.
11:36:20 21-01-2026
ыть (09:31:35 21-01-2026) Слышал от водителя маршрутки, что когда рассчитываются карто... То, то найти перевозчиков на многие маршруты найти не могут, там же кладезь бабла, а они не хотят, вы можете сколько хотите придумывать, но с транспортом такие проблемы у народа именно потому, что это бизнес стал не прибыльным, когда было прибыльно, тогда на перегонки ездили.
16:47:57 21-01-2026
Гость (11:36:20 21-01-2026) То, то найти перевозчиков на многие маршруты найти не могут,... а на какие найти не могут? на которых в обязательном порядке валидаторы должны стоять? а почему же они не могут то найти? уберите требование валидатора и о, чудо, никому не нужный маршрут вновь станет интересным.
11:40:23 21-01-2026
ОТ должен котироваться государством, но на социальные расходы у государства денег как обычно нет.
11:43:57 21-01-2026
Ситуация недопустимая, но допустимая.
11:56:35 21-01-2026
{Предприниматели считают, что проезд в краевой столице должен стоить не менее 50 рублей, а в идеале – 55 рублей.]
В идеале - переводите деньги водителю на карту и не садитесь в автобус. Ну что вы как дети, цель перевозчика зарабатывать деньги, ему чем дороже, тем всегда лучше.
14:09:46 21-01-2026
Вот и кончился общественный транспорт в Барнауле. Аминь! Горожане! Покупайте ботинки покрепче и алга! В пешее путешествие каждый день, утром и вечером!.
18:25:57 21-01-2026
Яркий пример Владивостока, где ввели оплату по валидаторам. Рост прибыли у одной из компаний за год составил более 5000 процентов. Так что нужно повышать не тарифы, а заставить Администрацию выполнять свои надзорные функции.
Значит, чиновникам администрации тоже бардак на транспорте выгоден. Это ясно как день. Да это все знают.
19:01:22 21-01-2026
Сегодня опять проехал бесплатно на автобусе 20. И не я один. Клуня кондуктор поставила стульчик около водителя и 3 остановки с ним беседовала,не поднимая зад для обилечивания пасажиров. А в это время люди заходили и выходили ... И такое часто с кондукторами - женщинами средних лет.))) Какое им повышать стоимость проезда, пусть по этим условиям нормально работают и выручка сразу варастет. Уже как вижу что кондуктор сидит около водителя - называю этот автобус с 2 водителями без кондуктора. lol)))
00:52:07 22-01-2026
Ахахах! Ржу не могу!