"Ситуация недопустимая". В Барнауле закрыли вопрос с повышением тарифа на проезд

На совещании с перевозчиками власти краевой столицы ответили однозначно

21 января 2026, 06:30, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула в ближайшее время не планируют даже поднимать вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил предпринимателям замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин во время совещания с перевозчиками, которое прошло 18 января в администрации краевой столицы. Пока работа общественного транспорта не будет налажена – власти не станут пересматривать тариф. По сведениям amic.ru, поставлена задача улучшить работу и до осени поднимать цены на проезд действительно никто не планирует.

Плохо работали в морозы

Как сообщила пресс-служба мэрии, Андрей Курышин вызывал перевозчиков на ковер по неприятному поводу. Власти заранее просили подготовиться к надвигающимся лютым морозам в Барнауле, но на практике все вышло только хуже. Автобусы ходят с большими интервалами, срываются рейсы, транспорт заканчивает работу раньше времени. По оценке властей, ситуация вышла из‑под контроля. О ней, к слову, также писал amic.ru, когда вечером в час пик барнаульцы по полчаса ждали трамваи или автобусы. Так, на маршрутах № 18, 75, 55, 57, 65, 73, 27, 32, 50, 144, 25 автобусов на линии менее чем половина от плана.

«Ситуация недопустима. Общественный транспорт должен работать стабильно и по понятному графику. Мы с вами обсуждали, что нас ждет период низких температур и к нему необходимо подготовиться. Как мы сегодня видим по количеству выхода общественного транспорта, перевозчиками работа должным образом не проведена», – заявлял Андрей Курышин.

Перевозчики назвали две основные причины – резкий рост заболеваемости среди водителей и участившиеся поломки техники на морозе. Однако власти потребовали срочных мер.

Также на совещании затронули вопрос возможного повышения тарифа на проезд. Однако Андрей Курышин отметил, что пока работа маршрутов не нормализуется, любые разговоры о росте стоимости проезда преждевременны.

Получается, повышать тариф не планируют?

В настоящее и ближайшее время – нет. Как пояснил amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации Барнаула четко дали понять, что повысить тариф без улучшения услуг просто так не получится. Предприниматели считают, что проезд в краевой столице должен стоить не менее 50 рублей, а в идеале – 55 рублей. Однако этот рост не приведет, по мнению перевозчиков, к улучшению качества предоставляемых услуг.

Скорее всего, вопрос о повышении отодвинут на осень. Тем более повышение не может произойти раньше чем через год после последней индексации, которую проводили 1 мая 2025-го. После выборов в АКЗС и Госдуму к вопросу могут вернуться вновь.

Почему вообще хотели поднять вопрос о тарифах?

Такие "сигналы" к мэрии направляют перевозчики. Якобы это необходимо, чтобы предприятия могли нормально работать в условиях повышения НДС до 22% с января этого года, а также роста цен на ГСМ и запчасти.

Когда в последний раз поднимали стоимость проезда?

Сейчас все любят вспоминать о том, что было в 2016 году. Итак, в это время проезд в общественном транспорте стоил 17 рублей. Сейчас – 40 рублей. Получается, что за десять лет тариф вырос больше чем в два раза.

В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025-го. До этого его увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей.