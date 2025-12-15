Сияние Рождества. Lumos Concerts даст в Барнауле праздничный концерт при свечах

Камерный рождественский концерт пройдет в среду, 17 декабря

15 декабря 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFHuHb36

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

Среда, 17 декабря 2025 года, в этот почти предновогодний вечер Барнаул ждет особое событие – рождественская программа "Сияние Рождества" от солистов Lumos Concerts* (@lumos_concerts). Это не просто концерт, а атмосферное музыкальное действие при свете сотен свечей, где зал превращается в теплое пространство света и тишины.

Для барнаульской публики подготовили специальную программу: от узнаваемых классических произведений до любимых рождественских мелодий и песен, создающих настроение праздника. В одном вечере соединяются изящество академической музыки и уют зимнего вечера.

Живой звук и мерцание свечей создадут ощущение, что время замедлилось, а город за стенами на минуту притих. Каждый аккорд прозвучит особенно мягко и проникновенно, напоминая о важном – о тепле, любви, надежде и людях, которые рядом.

"Сияние Рождества" – хороший повод устроить семейный выход, провести вечер с теми, кто дорог, или подарить себе редкую роскошь спокойно послушать музыку без суеты. Концерт будет интересен и тем, кто давно любит классику, и тем, кто только знакомится с этим жанром.

Мероприятие пройдет 17 декабря в концертном зале "Сибирь" на пр. Ленина, 7. Начало в 19:00. Билеты доступны на официальном сайте организаторов. А все подробности – в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".



Возрастное ограничение 6+

* Lumos Concerts ("Люмос Концертс")

ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311

Реклама