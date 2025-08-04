СК начал проверку после сообщений о нелегальном карьере под Барнаулом

Землекопы могли загубить свыше 10 га плодородной почвы

04 августа 2025, 22:59, ИА Амител

СУ СК России по Алтайскому краю начало проверку после информации о незаконной добыче песка, глины и захоронении строительного мусора. Как сообщает региональный исполком Народного фронта, возле нелегального карьера в районе Казенной Заимки заметили автомобили нескольких организаций.

По оценкам экспертов, землекопы могли загубить свыше 10 га плодородной почвы. По этой причине Народный фронт направил информацию в Следственный комитет, прокуратуру, администрацию Барнаула и Минприроды Алтайского края.

4 августа исполком заявил, что совместно со следователями общественники выехали на место. Оказалось, что там появился новый карьер длиной 25 метров и глубиной 5 метров. Изначально на место приехал трактор, однако его водитель заявил следователю и представителям ОНФ, что не имеет отношения к раскопкам в карьере, а остановился он здесь, так как якобы трактор сломался. Заметив грузовик со строительными отходами, он поспешил уехать.

Позднее на место приехал КамАЗ. Его водитель также заявил о непричастности, однако в кузове были найдены следы строительного мусора. Кроме того, внутри старого карьера обнаружили новую гору покрышек и железного лома.

На месте следователем были собраны вещественные доказательства. Причастность компаний к происходящему будет устанавливаться.