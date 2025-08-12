"Скучаю по шашлыку". Алтайский шахматист – о жизни в США и о том, чем Барнаул лучше Техаса

Первый и единственный гроссмейстер в истории края Алексей Сорокин спустя шесть лет вернулся в родной город

12 августа 2025, 06:40, ИА Амител

Алексей Сорокин в Барнауле / Фото: amic.ru

Первый алтайский гроссмейстер Алексей Сорокин впервые за шесть лет вернулся в Барнаул. Сейчас шахматист живет в США, где окончил Техасский технологический университет по специальности "программист". По приглашению руководителя Федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова Алексей Сорокин посетил Краевой шахматный клуб и пообщался с молодыми игроками, а также провел сеанс одновременной игры. Шахматист из Барнаула рассказал, почему скучает по шашлыку, как живет в Техасе и собирается ли остаться в Америке навсегда. Кстати, Алексею Сорокину очень понравилось, как развивается Барнаул, который выглядит не хуже, чем города Техаса.

О блюдах, по которым скучает Алексей

– Скучаю по шашлыку. Я вернулся в Россию, мне нравится шашлык, потому что в США, например, в Техасе, очень много мяса. Там разная культура – стейки, барбекю.

О любви к шахматам

– Мне просто нравилось играть. У меня сразу пошли неплохие успехи. Параллельно занимался хоккеем, плаванием. Но там у меня результаты были посредственными. В какой-то момент решил сосредоточиться на шахматах. Заниматься профессионально начал в восемь с половиной лет в детском лагере по плаванию. За этой игрой проводил много времени. После лагеря в школе начал посещать кружок шахматный. Туда ходил практически весь наш класс, кроме меня. Во втором классе в октябре я пошел на шахматы, начал тренироваться, а все остальные, наоборот, начали бросать.

О жизни в Америке

– Я окончил университет, стал участвовать в компьютерной сфере, на текущий момент играю в Америке. Начал работать по специальности, много времени это отнимает. Играю много онлайн-турниров, а также занимаюсь преподаванием. У меня довольно хорошо все в США: могу работать по специальности и чувствовать себя свободно. Я чувствую себя русским, хоть и живу в США последние шесть лет. В Америке полностью своим я не стану: слишком поздно переехал в новую страну. Мне было 18 лет и в этом возрасте сложно адаптироваться. Ты можешь приспособиться к местной культуре, но полностью своим ты не станешь. Я себя в полной мере американцем не ощущаю и считаю, что это нормально. Удивляют люди, которые приезжают в США в 30 лет и называют себя коренными американцами. А вообще, если ты окончил школу в Штатах, то можешь считаться полноценным американцем.

О планах на будущее

– Я должен вернуться через пару месяцев в США. Скорее всего, ближайшие годы буду жить там или в Китае. Возможно, лет через десять вернусь в Россию.

Об отличии в отношениях к шахматам в России и США

– В США, я бы сказал, финансовый вопрос более острый. Многие просто играют для удовольствия, не задумываясь о своем будущем. В России профессия шахматиста более перспективная. Для меня сейчас важнее думать о том, как зарабатывать деньги. Единственный момент, что в США выше уровень доходов и расходов. Поэтому нужно зарабатывать больше. На ту сумму, которую ты зарабатываешь в России и в мире на турнирах, не можешь позволить хорошо жить в Америке.

О возвращении в Барнаул

– Помимо шашлыка, скучал по родителям, сестре, бабушке. Я живу в небольшом студенческом городе, там мало русскоязычных. Если ты живешь в большом городе в Америке, ты можешь найти там все что угодно. В России в магазинах можно найти любой бренд, как в Америке.

О Барнауле

– Появилось много новых домов. Везде идет стройка. Появились новые интересные сети. Здесь я попробовал десять видов "Кока-колы", которых нет в США. Интересный опыт. Еще я заметил, как много стало детей в городе. Барнаул не хуже, чем город в Техасе, в котором я живу. Все выглядит примерно так же, только вывески на русском языке. В принципе мне все тут нравится.

После разговора с юными шахматистами состоялся сеанс одновременной игры на 24 досках. Половину партий Алексей Сорокин играл черными фигурами, а потом белыми фигурами. Перед стартом президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов подарил Алексею сувенир – значок с эмблемой барнаульских суперфиналов чемпионатов России – 2024, выпущенный ограниченным тиражом. В итоге Сорокин выиграл 22 партии из 24. Ничьих белыми фигурами добились Полина Пупкова из Бийска и Тимофей Маслак из Славгорода.

Алексей Сорокин родился в 2000 году. Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепенниковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин. Стал первым гроссмейстером в истории Алтайского края. В 2019 году Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок.