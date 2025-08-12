"Скучаю по шашлыку". Алтайский шахматист – о жизни в США и о том, чем Барнаул лучше Техаса
Первый и единственный гроссмейстер в истории края Алексей Сорокин спустя шесть лет вернулся в родной город
12 августа 2025, 06:40, ИА Амител
Первый алтайский гроссмейстер Алексей Сорокин впервые за шесть лет вернулся в Барнаул. Сейчас шахматист живет в США, где окончил Техасский технологический университет по специальности "программист". По приглашению руководителя Федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова Алексей Сорокин посетил Краевой шахматный клуб и пообщался с молодыми игроками, а также провел сеанс одновременной игры. Шахматист из Барнаула рассказал, почему скучает по шашлыку, как живет в Техасе и собирается ли остаться в Америке навсегда. Кстати, Алексею Сорокину очень понравилось, как развивается Барнаул, который выглядит не хуже, чем города Техаса.
О блюдах, по которым скучает Алексей
– Скучаю по шашлыку. Я вернулся в Россию, мне нравится шашлык, потому что в США, например, в Техасе, очень много мяса. Там разная культура – стейки, барбекю.
О любви к шахматам
– Мне просто нравилось играть. У меня сразу пошли неплохие успехи. Параллельно занимался хоккеем, плаванием. Но там у меня результаты были посредственными. В какой-то момент решил сосредоточиться на шахматах. Заниматься профессионально начал в восемь с половиной лет в детском лагере по плаванию. За этой игрой проводил много времени. После лагеря в школе начал посещать кружок шахматный. Туда ходил практически весь наш класс, кроме меня. Во втором классе в октябре я пошел на шахматы, начал тренироваться, а все остальные, наоборот, начали бросать.
О жизни в Америке
– Я окончил университет, стал участвовать в компьютерной сфере, на текущий момент играю в Америке. Начал работать по специальности, много времени это отнимает. Играю много онлайн-турниров, а также занимаюсь преподаванием. У меня довольно хорошо все в США: могу работать по специальности и чувствовать себя свободно. Я чувствую себя русским, хоть и живу в США последние шесть лет. В Америке полностью своим я не стану: слишком поздно переехал в новую страну. Мне было 18 лет и в этом возрасте сложно адаптироваться. Ты можешь приспособиться к местной культуре, но полностью своим ты не станешь. Я себя в полной мере американцем не ощущаю и считаю, что это нормально. Удивляют люди, которые приезжают в США в 30 лет и называют себя коренными американцами. А вообще, если ты окончил школу в Штатах, то можешь считаться полноценным американцем.
О планах на будущее
– Я должен вернуться через пару месяцев в США. Скорее всего, ближайшие годы буду жить там или в Китае. Возможно, лет через десять вернусь в Россию.
Об отличии в отношениях к шахматам в России и США
– В США, я бы сказал, финансовый вопрос более острый. Многие просто играют для удовольствия, не задумываясь о своем будущем. В России профессия шахматиста более перспективная. Для меня сейчас важнее думать о том, как зарабатывать деньги. Единственный момент, что в США выше уровень доходов и расходов. Поэтому нужно зарабатывать больше. На ту сумму, которую ты зарабатываешь в России и в мире на турнирах, не можешь позволить хорошо жить в Америке.
О возвращении в Барнаул
– Помимо шашлыка, скучал по родителям, сестре, бабушке. Я живу в небольшом студенческом городе, там мало русскоязычных. Если ты живешь в большом городе в Америке, ты можешь найти там все что угодно. В России в магазинах можно найти любой бренд, как в Америке.
О Барнауле
– Появилось много новых домов. Везде идет стройка. Появились новые интересные сети. Здесь я попробовал десять видов "Кока-колы", которых нет в США. Интересный опыт. Еще я заметил, как много стало детей в городе. Барнаул не хуже, чем город в Техасе, в котором я живу. Все выглядит примерно так же, только вывески на русском языке. В принципе мне все тут нравится.
После разговора с юными шахматистами состоялся сеанс одновременной игры на 24 досках. Половину партий Алексей Сорокин играл черными фигурами, а потом белыми фигурами. Перед стартом президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов подарил Алексею сувенир – значок с эмблемой барнаульских суперфиналов чемпионатов России – 2024, выпущенный ограниченным тиражом. В итоге Сорокин выиграл 22 партии из 24. Ничьих белыми фигурами добились Полина Пупкова из Бийска и Тимофей Маслак из Славгорода.
Алексей Сорокин родился в 2000 году. Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепенниковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин. Стал первым гроссмейстером в истории Алтайского края. В 2019 году Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок.
07:03:11 12-08-2025
Что с возу упало, то кобыле легче
09:27:11 12-08-2025
Гость (07:03:11 12-08-2025) Что с возу упало, то кобыле легче... Конечно кобыле легче когда мозги утекают, не нужный груз.
07:21:57 12-08-2025
почитал.. вспомнилась Света Курицына с ее незабвенным "мы стали более лучше одеваться..." 42-ю школу обычно хвалили...
08:07:39 12-08-2025
Как так? Выиграл 23 из 24 партий, а ничьей добились Полина и Тимофей. Они сразу вдвоём против Алексея играли?
11:31:53 12-08-2025
Гость (08:07:39 12-08-2025) Как так? Выиграл 23 из 24 партий, а ничьей добились Полина и... Ну да, написано же сеанс одновременной игры. Он одновременно играл против 24 человек. 22 выиграл. И Две ничьи, того 23 очка.
10:02:58 12-08-2025
И зачем нам про этого товарища знать? Надеется он вернуться через 10 лет, кто вас сюда пустит? Какой смысл жить в чужой стране, я не понимаю. Каких-то выдающихся успехов не достиг, зачем?
11:06:01 12-08-2025
Гость (10:02:58 12-08-2025) И зачем нам про этого товарища знать? Надеется он вернуться ...
Чтобы юные шахматисты имели перед глазами пример человека, который "работает по специальности и чувствует себя свободно".
13:22:34 12-08-2025
Гость (10:02:58 12-08-2025) И зачем нам про этого товарища знать? Надеется он вернуться ... Не достиг успехов? Парню, если что только 25! Юнец. Много в окружении людей с подобным уровнем самореализации?)) Даже к 45 годам?))
11:15:07 12-08-2025
Настоящая звезда шахмат Алтайского края, да и всего Сибирского Федерального Округа. Далеко не каждому гроссмейстеру удалось выиграть US Open. Без каких-либо понтов. Очень простой и воспитанный человек. Легко согласился на встречу с любителями шахмат, раздавал автографы, сыграл на 24 досках (желающих было намного больше), встреча заняла в общем итоге более 4 часов. Дети и взрослые, которые пришли на встречу, были счастливы.
Если таких встреч, людей будет больше - мир вокруг точно станет лучше. Спасибо Федерации шахмат за организацию такой встречи. Было полезно, дети загорелись заниматься шахматами.
11:25:19 12-08-2025
Он платит налоги в США, на эти деньги Трамп закупает оружие и отправляет на Окраину.
То есть налицо измена Родине, финансирование ВСУ, распространение фейков - но обращают внимание только на шахматы.
Да, не спорю, он талантлив, но талантливый враг это очень плохо. Не надо было его выпускать.
12:18:47 12-08-2025
Гость (11:25:19 12-08-2025) Он платит налоги в США, на эти деньги Трамп закупает оружие ... Вот что делает с людьми пропаганда.
12:54:31 12-08-2025
Гость (11:25:19 12-08-2025) Он платит налоги в США, на эти деньги Трамп закупает оружие ... Клинический случай…
12:41:21 12-08-2025
Хорошая попытка,особенно про любые бренды в России ))) Сравнивать Барнаул с городами Техаса - это надо быть ещё тем фантазёром))) У Эль-Пасо с численностью менее 700 000 человек, бюджет на 2024 г составил почти 500 мл $. ВВП всего Техаса за 2024 г почти 1,5 ярда $. Людей совсем за дураков считают или на кого эта информация расчитана ,на глухую деревню??? Зачем это сравнение ? В Америке шашлык запрещён или для него нет ингредиентов ? Так сам же пишет ,что там всё есть . Бред энд баттер.
07:15:56 13-08-2025
Гость (11:06:01 12-08-2025) Чтобы юные шахматисты имели перед глазами пример человек... В Барнауле так нельзя?
07:19:15 13-08-2025
Интересно ему - пусть ездит, куда хочет. Для Барнаула, он, может, и "звезда" шахмат, для мира - просто игрок из третьей какой-нибудь сотни.