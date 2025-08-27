Слабое шевеление. Какие квартиры покупают барнаульцы и сколько сейчас стоит жилье

Сезонный спрос "разгоняет" рынок, однако ажиотажа прошлых лет эксперты не наблюдают

27 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рынке недвижимости Барнаула в преддверии осени замечено небольшое "шевеление": количество сделок в августе выросло на 10–20% в сравнении с июлем. Активизировались родители детей-студентов, а также держатели депозитов, которых уже не привлекает ставка по вкладам и получаемый доход. Сейчас они все чаще рассматривают покупку недвижимости в качестве альтернативы. Подробнее – в материале amic.ru.

Студенты и студии

Если в первые месяцы лета количество сделок купли-продажи было минимальным, то в августе заметен рост. Отчасти сыграла роль сезонность: для студентов, поступивших в учебные заведения города, родители приобретали квартиры в центре. Наибольшим спросом пользовались малогабаритные варианты.

«Я бы не сказал, что рынок активный, но от уровня июня он прибавил 10–20%. Если же сравнивать с прошлыми годами, то сейчас нет ажиотажа, все проходит спокойнее, более размеренно. Варианты, которые подешевле, люди разобрали, а дорогие предложения стоят: покупатели стараются сбить цену», – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

Новостройки сейчас привлекают покупателей, которые держали средства на депозитах. Пока этот тренд не массовый, но такие ситуации встречаются все чаще. По словам эксперта, некоторые люди решают снять сбережения из-за ужесточения банковской политики (так, с 1 сентября 2025 года банки смогут ограничивать снятие наличных через банкоматы, если операция покажется им подозрительной) и снижения прибыли по депозитам. Покупка жилья – это способ сохранить доходность.

«Большие акционные распродажи от застройщиков повысили продаваемость объектов. Их, кстати, сдается меньше, чем в предыдущие годы. Следовательно, и выбора меньше. Рынок стал более индивидуальным: кто-то берет интересную локацию, кого-то привлекает цена», – говорит эксперт.

Стабильный рост

Небольшие объемы строительства (когда количество квартир соответствует спросу) не дают падать и ценам. Более того, стоимость квартир медленно растет. Так, по данным статистики "Дом.рф", в июле стоимость квадратного метра новостроек в Алтайском крае зафиксировалась на уровне 117,6 тыс. рублей. В январе показатель составлял 110,6 тыс., а летом 2024-го – 101,9 тыс. рублей.

При этом эксперты подчеркивают: статистика "смазывает" реальные цены, ведь ее формируют на основе проектных деклараций застройщиков. Но не у всех домов, вышедших на рынок, указана цена "квадрата". В действительности средняя стоимость новостроек достигает 140–150 тыс. за квадратный метр.

«В Алтайском крае сформировался парадокс: Барнаул занял девятое место в общероссийском рейтинге по темпам удорожания жилья в первом полугодии. Однако по уровню зарплат регион находится в конце общероссийского рейтинга. Это нонсенс: при маленьких зарплатах стоимость жилья увеличивается. Люди вкладываются в недвижимость, в надежный потенциал роста, поэтому строители потихоньку крутят и крутят цены», – объясняет Константин Никитеев.

Кстати, по данным "Дом.рф", сейчас в регионе строят 764 тыс. квадратных метров многоквартирных домов. Из них 692 тыс. введены в оборот и находятся в продаже. 9% "квадратов" (73 тыс.) пока недоступны для покупки. Доля домов, где не стартовали продажи, постепенно сокращается: в июле 2024-го показатель достигал 17% (120 тыс. "квадратов") от общего объема строящегося жилья.

При этом в ближайшие месяцы и годы количество возводимых домов уменьшится: с января по июль 2025-го в Барнауле выдано всего десять разрешений на строительство. Если спрос на новостройки в 2026-м вернется к докризисному уровню, город может столкнуться с дефицитом долевок.