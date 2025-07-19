Барнаул вошел в список городов с самым подорожавшим жильем за полгода
Столица Алтайского края по этому показателю опередила Москву
19 июля 2025, 12:11, ИА Амител
Барнаул занял 9-е место из 50 в списке крупных городов с самым подорожавшим жильем за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG, которая вела подсчет с помощью ИИ.
В Барнауле средняя цена 1 кв. м на "вторичке" по итогам первого полугодия оценивается в 130,6 тыс. рублей. Динамика за полгода составила +4,8%.
В первую тройку по этому показателю вошли:
- Курск – 108,6 тыс. рублей/м², +7,9%;
- Ижевск – 98,4 тыс. рублей/м², +6,3%;
- Калининград – 139,7 тыс. рублей/м², +6,2%.
Также большее в сравнении с Барнаулом подорожание зафиксировали в Перми, Махачкале, Челябинске, Набережных Челнах и равное – в Воронеже.
На десятом месте расположилась Москва.
Снижение цены 1 кв. м на "вторичке" в первом полугодии из 50 городов выявили только в Астрахани – на 1%, до 77,3 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что выбор квартир в новостройках Барнаула вырос на 32% за год. Причем наиболее ощутимо расширилось предложение по "однушкам".
растет благосостояние барнаульцев, пока вы тут ноете ☝️
15:51:48 19-07-2025
Элен без ребят (12:17:42 19-07-2025) растет благосостояние барнаульцев, пока вы тут ноете ☝️... Скоро тут останутся только лучшие экземпляры - успешные, красивые, высокие голубоглазые блондины. Элита. Такие как я.
12:17:54 19-07-2025
Нужно всех этих шонь, гатиловых, отмашкиных ... , допросить с пристрастием, за сговор.
12:20:06 19-07-2025
И почему люди едут в другие регионы в поисках лучшей жизни?
Зарплата растет)))
Жилье ,коммуналка растет)))
Недавно писали, что годовая инфляция в Алтайском крае превышает среднюю по РФ)))
12:50:08 19-07-2025
Не, нам до Москва еще расти и расти! Глядишь через пару лет догоним и перегоним, а что, у аграриев не слабо с достатком, не нефтянка конечно, но кушать приходится то каждый день да и по нескольку раз в день.
12:55:47 19-07-2025
Калининград то скоро сдуется, пендоский генерал жути наговорил и народ потечет обратно к нам в сибирь ховаться.
20:27:45 19-07-2025
Конечно догоняет столицу, куда еще расти стоимости недвижимости в Москве ?
Москва должна быть в других рейтингах: Лондон, Дубаи, Тель-Авив