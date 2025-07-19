Барнаул вошел в список городов с самым подорожавшим жильем за полгода

Столица Алтайского края по этому показателю опередила Москву

19 июля 2025, 12:11, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Барнаул занял 9-е место из 50 в списке крупных городов с самым подорожавшим жильем за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG, которая вела подсчет с помощью ИИ.

В Барнауле средняя цена 1 кв. м на "вторичке" по итогам первого полугодия оценивается в 130,6 тыс. рублей. Динамика за полгода составила +4,8%.

В первую тройку по этому показателю вошли:

Курск – 108,6 тыс. рублей/м², +7,9%;

Ижевск – 98,4 тыс. рублей/м², +6,3%;

Калининград – 139,7 тыс. рублей/м², +6,2%.

Также большее в сравнении с Барнаулом подорожание зафиксировали в Перми, Махачкале, Челябинске, Набережных Челнах и равное – в Воронеже.

На десятом месте расположилась Москва.

Скриншот таблицы с сайта РБК / данные SRG

Снижение цены 1 кв. м на "вторичке" в первом полугодии из 50 городов выявили только в Астрахани – на 1%, до 77,3 тыс. рублей.

