НОВОСТИНедвижимость

Барнаул вошел в список городов с самым подорожавшим жильем за полгода

Столица Алтайского края по этому показателю опередила Москву

19 июля 2025, 12:11, ИА Амител

Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com
Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Барнаул занял 9-е место из 50 в списке крупных городов с самым подорожавшим жильем за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG, которая вела подсчет с помощью ИИ.

В Барнауле средняя цена 1 кв. м на "вторичке" по итогам первого полугодия оценивается в 130,6 тыс. рублей. Динамика за полгода составила +4,8%.

В первую тройку по этому показателю вошли:

  • Курск – 108,6 тыс. рублей/м², +7,9%;
  • Ижевск – 98,4 тыс. рублей/м², +6,3%;
  • Калининград – 139,7 тыс. рублей/м², +6,2%.

Также большее в сравнении с Барнаулом подорожание зафиксировали в Перми, Махачкале, Челябинске, Набережных Челнах и равное – в Воронеже.

На десятом месте расположилась Москва.

Скриншот таблицы с сайта РБК / данные SRG

Снижение цены 1 кв. м на "вторичке" в первом полугодии из 50 городов выявили только в Астрахани – на 1%, до 77,3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что выбор квартир в новостройках Барнаула вырос на 32% за год. Причем наиболее ощутимо расширилось предложение по "однушкам".

Барнаул недвижимость

Комментарии 7

Avatar Picture
Элен без ребят

12:17:42 19-07-2025

растет благосостояние барнаульцев, пока вы тут ноете ☝️

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:51:48 19-07-2025

Элен без ребят (12:17:42 19-07-2025) растет благосостояние барнаульцев, пока вы тут ноете ☝️... Скоро тут останутся только лучшие экземпляры - успешные, красивые, высокие голубоглазые блондины. Элита. Такие как я.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:54 19-07-2025

Нужно всех этих шонь, гатиловых, отмашкиных ... , допросить с пристрастием, за сговор.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:06 19-07-2025

И почему люди едут в другие регионы в поисках лучшей жизни?

Зарплата растет)))
Жилье ,коммуналка растет)))
Недавно писали, что годовая инфляция в Алтайском крае превышает среднюю по РФ)))

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:08 19-07-2025

Не, нам до Москва еще расти и расти! Глядишь через пару лет догоним и перегоним, а что, у аграриев не слабо с достатком, не нефтянка конечно, но кушать приходится то каждый день да и по нескольку раз в день.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:47 19-07-2025

Калининград то скоро сдуется, пендоский генерал жути наговорил и народ потечет обратно к нам в сибирь ховаться.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

20:27:45 19-07-2025

Конечно догоняет столицу, куда еще расти стоимости недвижимости в Москве ?
Москва должна быть в других рейтингах: Лондон, Дубаи, Тель-Авив

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров