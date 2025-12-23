В Барнауле поставили на паузу засыпку Лесного пруда под застройку жилыми комплексами
Реализация масштабного проекта по созданию искусственного земельного участка в барнаульском поселке Булыгино временно приостановлена
23 декабря 2025
Застройщик "МДС‑Алтай" ведет согласование обновленной проектной документации, а вернуться к работам намерен в 2026 году, пишет "Толк".
Напомним, в мае 2024 года компания "МДС‑Алтай" получила разрешительные документы на возведение искусственного земельного участка (ИЗУ). Однако срок действия разрешений истек в октябре 2024-го. Подготовительные работы на площадке начались в 2024 году, но вызвали недовольство местных жителей. А в 2025 году информация о продолжении работ не поступала.
Согласно первоначальному проекту, на территории площадью около 40 гектаров планировалось возвести 29 жилых комплексов, построить школу и детский сад, создать благоустроенную набережную реки Барнаулки как зону отдыха, а также обеспечить территорию необходимой инфраструктурой.
По словам представителя проекта Виктора Бубенина, сейчас ведутся процедуры по согласованию внесенных в проект изменений. Процесс затягивается по нескольким причинам. Во-первых, необходимость доработки проектной документации. Во-вторых, доля государства в уставном капитале компании составляет 37,5%, что требует дополнительных согласований.
Несмотря на временную приостановку, застройщик сохраняет планы по реализации проекта. Ожидается, что строительные работы возобновятся в 2026 году.
Напомним, для создания искусственного земельного участка площадью около 10 гектаров также планируется засыпать часть барнаульского Ковша. Ранее застройщик рассказал, есть ли в этом опасность.
11:44:55 23-12-2025
лишь бы гадить
11:52:02 23-12-2025
По Кутузова утренняя пробка часовая
А с новыми пассажирами все 3часа булет
Засыпайте быстрее уже
12:18:05 23-12-2025
Реку Барнаулку заключить в крупную канализационную трубу, пойму Барнаулки засыпать, возвести жилой комплекс "Живописные берега Барнаулки" высотой 50 метров в количестве 500 домов впритык друг к другу. Поставить арт-объект в честь реки Барнаулки - серебристая баба лезет раком по трубе.
12:55:26 23-12-2025
они там че то курят все?
это им не абу даби , какой нафек засыпать ? там вся пойма в ключах, постоянно булыжку топит
завалятся эти их все гавнодомики на этапе строительства 3 этажа, да и поделом
единственное идиоты , которые это проплатят, влетят в трубу барнаулку
13:19:23 23-12-2025
Из-за нытья местных жителей (якобы из-за него в погребах вода) уничтожили Лесной пруд. Какое отличное место было для отдыха. Но вода никуда ни делась. Теперь осталось реку Барнаулка уничтожить. За бабки даже ориентацию готовы поменять.
14:59:20 23-12-2025
В.В. (13:19:23 23-12-2025) Из-за нытья местных жителей (якобы из-за него в погребах вод... Снести колхоз, построить гетто.
16:03:39 23-12-2025
Сейчас даже Марокко топит. Весной Барнаулка разольется и все будет в воде.
16:38:15 23-12-2025
Ждём предложения от г-на Ракшина, построить в этом месте парк отдыха, по аналогии с парком отдыха Галицкого в Краснодаре! Слабо хоть что то реально полезное для жителей Барнаула сделать?
17:01:08 23-12-2025
Местный (16:38:15 23-12-2025) Ждём предложения от г-на Ракшина, построить в этом месте па... парк Галицкого практически в центре Краснодара, а вы предлагаете построить парк в лесу, практически в частном секторе, где нет общественного транспорта, рядом с тюрьмой? Серьезно? Для кого он там будет?