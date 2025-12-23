В Барнауле поставили на паузу засыпку Лесного пруда под застройку жилыми комплексами

Реализация масштабного проекта по созданию искусственного земельного участка в барнаульском поселке Булыгино временно приостановлена

23 декабря 2025, 11:42, ИА Амител

Лесной пруд в поселке Булыгино / Фото: amic.ru

Застройщик "МДС‑Алтай" ведет согласование обновленной проектной документации, а вернуться к работам намерен в 2026 году, пишет "Толк".

Напомним, в мае 2024 года компания "МДС‑Алтай" получила разрешительные документы на возведение искусственного земельного участка (ИЗУ). Однако срок действия разрешений истек в октябре 2024-го. Подготовительные работы на площадке начались в 2024 году, но вызвали недовольство местных жителей. А в 2025 году информация о продолжении работ не поступала.

Согласно первоначальному проекту, на территории площадью около 40 гектаров планировалось возвести 29 жилых комплексов, построить школу и детский сад, создать благоустроенную набережную реки Барнаулки как зону отдыха, а также обеспечить территорию необходимой инфраструктурой.

По словам представителя проекта Виктора Бубенина, сейчас ведутся процедуры по согласованию внесенных в проект изменений. Процесс затягивается по нескольким причинам. Во-первых, необходимость доработки проектной документации. Во-вторых, доля государства в уставном капитале компании составляет 37,5%, что требует дополнительных согласований.

Несмотря на временную приостановку, застройщик сохраняет планы по реализации проекта. Ожидается, что строительные работы возобновятся в 2026 году.

