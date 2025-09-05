Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по популярности в России

К такому выводу пришли аналитики МегаФона

Пара фотографируется на телефон / Фото: пресс-служба МегаФона

Смартфоны с искусственным интеллектом постепенно выходят в прямые конкуренты онлайн-фоторедакторам. Аналитики МегаФона подсчитали: в первой половине 2025 года интерес россиян к сервисам обработки снимков вырос в 2,4 раза по сравнению со второй половиной 2024-го. При этом продажи телефонов с ИИ-функциями для редактирования фото без дополнительных приложений увеличились в 2,2 раза за год. Тенденцию выявили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенного трафика и статистики продаж смартфонов.

За прошедшие 12 месяцев объем интернет-трафика, потраченного на сайты и приложения для обработки фотографий, поднялся на 138%.

При этом профиль аудитории постепенно меняется. Женщины остаются основной группой пользователей – на них приходится 54%, однако заметно прибавляют и мужчины: их доля выросла с 44% в июле-декабре 2024 года до 48% в январе-июне 2025-го.

Чаще всего редактированием фото занимаются женщины в возрасте 25–34 лет и мужчины 35–44 лет. Но именно мужчины тратят больше всего интернет-трафика на фоторедакторы – 59%. Эксперты объясняют это как популярностью сервисов в целом, так и профессиональной деятельностью, например, фотографов.

Отдельный тренд последних лет – рост интереса к возможностям смартфонов с искусственным интеллектом. Такие устройства позволяют улучшать и ретушировать снимки практически на уровне популярных программ и сервисов.

«Продажи смартфонов с функциями искусственного интеллекта с начала 2025 года оказались в 2,2 раза выше, чем за такой же период 2024 года. Рост спроса на смартфоны с ИИ вызван как расширением предложения таких гаджетов на рынке, так и высоким интересом пользователей к возможностям нейросетей, в том числе к обработке фото при помощи технологий», – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.И отметил, что в компании видят внимание аудитории к ИИ, поэтому регулярно пополняют ассортимент гаджетов с интегрированными нейросетями при выпуске новых моделей.

