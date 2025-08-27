В Алтайском крае растет интерес к "тихому туризму"

Путешественники все чаще останавливаются в избах, глэмпингах и экоотелях

27 августа 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFGJUEsr

Женщины. Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Алтайского края все чаще выбирают "тихий туризм" и отдых в русском стиле – поездки в экоотели, глэмпинги и старинные избы. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". В основном форматом интересуются люди от 35 до 44 лет. Чуть больше к такому отдыху склонны женщины: их доля составляет 54%, мужчин – 46%.

Общероссийская статистика подтверждает рост интереса к спокойным путешествиям в малые города с богатым историко-культурным наследием. Количество бронирований здесь за лето выросло в среднем на 7–15%.

Лидером по темпам стал Рыбинск, куда туристы приезжали на треть чаще, чем годом ранее. В Переславле-Залесском и Ростове Великом спрос вырос на 15%, в Пскове и Кисловодске – на 10%. Популярность Суздаля, Костромы, Выборга и Великого Новгорода увеличилась на 7%, а Сергиева Посада – на 5%.

Особенно востребованным стал "избинг" – жизнь в настоящих или стилизованных под старину деревенских избах и теремах. Летом 2025-го трафик на сайтах с такими предложениями подскочил на 23% по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп», – отмечает управляющий директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова.

По ее словам, такие поездки – возможность не просто сменить обстановку, а глубже познакомиться с культурой: изучить местные традиции, музеи, пойти на мастер-класс ремесленников или просто пожить в замедленном ритме.

Портрет типичного поклонника "тихого туризма" – человек 35–44 лет (46% от всех путешественников). На втором месте группа 45–54 лет (23%), на третьем – молодежь 25–34 лет (16%). Реже всего таким отдыхом увлекаются те, кому до 25 и после 55 лет (в сумме 15%).

Развитие тренда было бы невозможно без качественной связи, которая нужна туристам для навигации, вызова такси и общения с близкими.

«Туристам важно оставаться на связи – делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», – говорит технический директор МегаФона Алексей Титов. Иллюстрация предоставлена пресс-службой компании "МагаФон"

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Реклама