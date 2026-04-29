В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно жарить шашлык и сколько его можно хранить

Мясо должно жариться не менее 15 минут, а остатки блюда можно держать в холодильнике до полутора суток

29 апреля 2026, 08:36, ИА Амител

Шашлык / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах приготовления шашлыка и его хранения. Рекомендации ведомства приводит РИА Новости.

«Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций. При хороших углях шашлык прожаривается за 15–20 минут. Если после пикника остался готовый шашлык, его следует нарезать, упаковать в герметичную емкость и убрать в холодильник. Так его можно хранить до 36 часов», — говорится в сообщении.

Проверить готовность мяса просто: нужно сделать аккуратные надрезы и проткнуть их зубочисткой или ножом. Если выделяется прозрачный сок — шашлык готов. Розоватый сок сигнализирует о том, что мясо еще не прожарилось.

При выборе мяса в магазине специалисты советуют обращать внимание на состав и дату упаковки. От готовых маринадов с резким запахом или подозрительным внешним видом лучше отказаться.