Смертельно опасные пауки заполонили южные регионы России
Белые, черные и ложные вдовы напугали жителей южных регионов
05 сентября 2025, 13:56, ИА Амител
Жителей южных регионов России этим летом всерьез напугало массовое появление каракуртов – ядовитых пауков, которых в народе называют черными, белыми или ложными вдовами.
В социальных сетях появились фотографии опасных членистоногих, сделанные в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также на юге Урала. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
По словам энтомологов, численность каракуртов подвержена циклическим всплескам, и именно такой период пришелся на текущий сезон. Дополнительным фактором стала погода. Жаркое и засушливое лето в сочетании с мягкой зимой и весной создали идеальные условия для распространения пауков.
Наибольшую угрозу представляет черный каракурт. Его яд может быть смертельным, если пострадавший не получит медицинскую помощь в первые часы после укуса. Белый каракурт менее опасен, но представляет серьезный риск для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Так называемая ложная вдова, или стеатода, внешне похожа на своих ядовитых собратьев, однако ее укус практически безвреден.
«Специалисты советуют жителям южных регионов быть внимательнее на природе, особенно в степях и сухих районах, где каракурты любят селиться, и при обнаружении пауков не пытаться уничтожать их самостоятельно, а обращаться к соответствующим службам», – отмечает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из Барнаула была срочно госпитализирована после укуса гадюки во время семейной поездки к водопаду Че-Чкыш в Чемальском районе.
16:11:51 05-09-2025
ходят с коробкой спичек в кармане. После укуса каракурта в течении 1 минуты если успеешь достать спички сразу все горстью чиркнуть и приложить к месту выжечь там кожу до дырки то отделаешься легким испугом и останешься живой. Если не успеешь - то все -перпетум море. Яд каракурта впрыскиваемый под кожу равен укусу 50 кобр
23:51:44 05-09-2025
Гость (16:11:51 05-09-2025) ходят с коробкой спичек в кармане. После укуса каракурта в т... блин если так то нужно газовую горелку носить чтобы 100% выжечь