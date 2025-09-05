Смертельно опасные пауки заполонили южные регионы России

Белые, черные и ложные вдовы напугали жителей южных регионов

05 сентября 2025, 13:56, ИА Амител

Нашествие пауков на юг России / Источник фото: "Shot Проверка"

Жителей южных регионов России этим летом всерьез напугало массовое появление каракуртов – ядовитых пауков, которых в народе называют черными, белыми или ложными вдовами.

В социальных сетях появились фотографии опасных членистоногих, сделанные в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также на юге Урала. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

По словам энтомологов, численность каракуртов подвержена циклическим всплескам, и именно такой период пришелся на текущий сезон. Дополнительным фактором стала погода. Жаркое и засушливое лето в сочетании с мягкой зимой и весной создали идеальные условия для распространения пауков.

Наибольшую угрозу представляет черный каракурт. Его яд может быть смертельным, если пострадавший не получит медицинскую помощь в первые часы после укуса. Белый каракурт менее опасен, но представляет серьезный риск для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Так называемая ложная вдова, или стеатода, внешне похожа на своих ядовитых собратьев, однако ее укус практически безвреден.

«Специалисты советуют жителям южных регионов быть внимательнее на природе, особенно в степях и сухих районах, где каракурты любят селиться, и при обнаружении пауков не пытаться уничтожать их самостоятельно, а обращаться к соответствующим службам», – отмечает Telegram-канал.

