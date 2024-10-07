СМИ: хакеры устроили беспрецедентную атаку на ВГТРК

По словам источника, пострадали как онлайн-вещание, так и внутренние ресурсы

07 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Логотип ВГТРК / Фото: vgtrk.ru

Онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, атака имеет "беспрецедентный" масштаб. Не работает онлайн-вещание, внутренние сервисы: нет интернета и телефонии.

"Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", – добавил источник.

Как убедился amic.ru, сейчас на основных ресурсах (smotrim.ru, vgtrk.ru) отсутствует трансляция: посетителю сообщают об ошибке.