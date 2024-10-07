СМИ: хакеры устроили беспрецедентную атаку на ВГТРК
По словам источника, пострадали как онлайн-вещание, так и внутренние ресурсы
07 октября 2024, 14:10, ИА Амител
Логотип ВГТРК / Фото: vgtrk.ru
Онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источник.
По словам собеседника, атака имеет "беспрецедентный" масштаб. Не работает онлайн-вещание, внутренние сервисы: нет интернета и телефонии.
"Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", – добавил источник.
Как убедился amic.ru, сейчас на основных ресурсах (smotrim.ru, vgtrk.ru) отсутствует трансляция: посетителю сообщают об ошибке.
14:16:05 07-10-2024
и как мне теперь смотреть ОРТ???
14:23:03 07-10-2024
Радио и ТВ вещает в обычном формате.
14:29:53 07-10-2024
Гость (14:23:03 07-10-2024) Радио и ТВ вещает в обычном формате.... вот спасибко вам, добрый человек.
сразу на душе легко стало.
14:33:40 07-10-2024
Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012 году свой продал.
14:38:30 07-10-2024
Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... недоступного хочется...
14:55:31 07-10-2024
Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... Представляете есть и телевизор у них ламповый и вино у них старое и сыр с плесенью.
15:38:57 07-10-2024
Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... так то телевизор сейчас не только телевизор)))))
16:03:45 07-10-2024
а кто это смотрит? уже лет 5 промо перестроилось от Телека на дижитал и контекст
16:46:17 07-10-2024
пофигу, я на ютубе всё смотрю