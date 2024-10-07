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СМИ: хакеры устроили беспрецедентную атаку на ВГТРК

По словам источника, пострадали как онлайн-вещание, так и внутренние ресурсы

07 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Логотип ВГТРК / Фото: vgtrk.ru
Логотип ВГТРК / Фото: vgtrk.ru

Онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, атака имеет "беспрецедентный" масштаб. Не работает онлайн-вещание, внутренние сервисы: нет интернета и телефонии.

"Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", – добавил источник.

Как убедился amic.ru, сейчас на основных ресурсах (smotrim.ru, vgtrk.ru) отсутствует трансляция: посетителю сообщают об ошибке.

Происшествия Кибератаки

Комментарии 9

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Мусик

14:16:05 07-10-2024

и как мне теперь смотреть ОРТ???

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Гость

14:23:03 07-10-2024

Радио и ТВ вещает в обычном формате.

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Мусик

14:29:53 07-10-2024

Гость (14:23:03 07-10-2024) Радио и ТВ вещает в обычном формате.... вот спасибко вам, добрый человек.
сразу на душе легко стало.

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Гость

14:33:40 07-10-2024

Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012 году свой продал.

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Мусик

14:38:30 07-10-2024

Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... недоступного хочется...

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Гость

14:55:31 07-10-2024

Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... Представляете есть и телевизор у них ламповый и вино у них старое и сыр с плесенью.

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гость

15:38:57 07-10-2024

Гость (14:33:40 07-10-2024) Есть еще те кто смотрит телевизор? Удивительно. Я еще в 2012... так то телевизор сейчас не только телевизор)))))

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Гость

16:03:45 07-10-2024

а кто это смотрит? уже лет 5 промо перестроилось от Телека на дижитал и контекст

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гость

16:46:17 07-10-2024

пофигу, я на ютубе всё смотрю

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