СМИ рассказали, как Джо Байден проводит пенсию
46-президент США избегает роскоши
01 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Бывший президент США Джо Байден ведет на пенсии скромную жизнь, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, 82-летний Байден не пользуется "роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств".
46-й президент летает коммерческими рейсами, а в подчинении у него находится не более двух помощников и небольшая группа сотрудников Секретной службы США.
Джо Байден был президентом США в 2021-2025 годах. Во внутренней политике провел он масштабные экономические реформы для восстановления после пандемии. Во внешней политике Байден укреплял союзы с НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона, поддерживал Украину в конфликте с Россией, завершил вывод войск из Афганистана и создавал новые международные альянсы.
На рыбалку с внуками ходит. На даче картоху пропалывает. Во дворе в домино играет.
07:37:58 01-08-2025
Не давал 10 дней на завершение конфликта. Интересно почему?
08:27:27 01-08-2025
Куда он ее проводит?!
10:10:22 01-08-2025
"...летает коммерческими рейсами, а в подчинении у него находится не более двух помощников и небольшая группа сотрудников Секретной службы США..."
Наш российский пенсионер куда богачее.
14:40:52 01-08-2025
Джо Байден умер 20 лет назад. Это чтобы вы в курсе были большой политики в США
12:18:10 02-08-2025
Хорошо бывшим президентам США. Отдыхают, радуются.
А наши правители в основном в гроб! За редким исключением.