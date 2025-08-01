СМИ рассказали, как Джо Байден проводит пенсию

46-президент США избегает роскоши

01 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Бывший президент США Джо Байден ведет на пенсии скромную жизнь, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, 82-летний Байден не пользуется "роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств".

46-й президент летает коммерческими рейсами, а в подчинении у него находится не более двух помощников и небольшая группа сотрудников Секретной службы США.

Джо Байден был президентом США в 2021-2025 годах. Во внутренней политике провел он масштабные экономические реформы для восстановления после пандемии. Во внешней политике Байден укреплял союзы с НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона, поддерживал Украину в конфликте с Россией, завершил вывод войск из Афганистана и создавал новые международные альянсы.