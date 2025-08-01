НОВОСТИПолитика

СМИ рассказали, как Джо Байден проводит пенсию

46-президент США избегает роскоши

01 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Бывший президент США Джо Байден ведет на пенсии скромную жизнь, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, 82-летний Байден не пользуется "роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств".

46-й президент летает коммерческими рейсами, а в подчинении у него находится не более двух помощников и небольшая группа сотрудников Секретной службы США.

Джо Байден был президентом США в 2021-2025 годах. Во внутренней политике провел он масштабные экономические реформы для восстановления после пандемии. Во внешней политике Байден укреплял союзы с НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона, поддерживал Украину в конфликте с Россией, завершил вывод войск из Афганистана и создавал новые международные альянсы.

Комментарии 6

Гость
Гость

07:34:42 01-08-2025

На рыбалку с внуками ходит. На даче картоху пропалывает. Во дворе в домино играет.

  4

Гость
Гость

07:37:58 01-08-2025

Не давал 10 дней на завершение конфликта. Интересно почему?

  -3

Миша
Миша

08:27:27 01-08-2025

Куда он ее проводит?!

  -1

Кхм...
Кхм...

10:10:22 01-08-2025

"...летает коммерческими рейсами, а в подчинении у него находится не более двух помощников и небольшая группа сотрудников Секретной службы США..."

Наш российский пенсионер куда богачее.

  3

майор
майор

14:40:52 01-08-2025

Джо Байден умер 20 лет назад. Это чтобы вы в курсе были большой политики в США

  -7

Гость
Гость

12:18:10 02-08-2025

Хорошо бывшим президентам США. Отдыхают, радуются.
А наши правители в основном в гроб! За редким исключением.

  2

