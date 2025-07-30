Трамп заявил о начале 10 дней для прекращения огня на Украине
В противном случае Вашингтон введет пошлины против торговых партнеров Москвы
30 июля 2025, 08:15, ИА Амител
10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине начался 29 июля. Как сообщает "МК", об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер заявил, что если сделки не будет, то он введет импортные пошлины в отношении торговых партнеров РФ, однако "не уверен, подействуют ли они на Россию". Вместе с тем Трамп признал, что его не тревожат последствия пошлин для мирового рынка.
Ранее Трамп заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине с 50 до 10-12 дней. По его словам, больше "нет смысла ждать". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает спецоперацию, при этом сохраняя свою приверженность мирному урегулированию.
09:00:27 30-07-2025
Агент Козырев продолжает чётко выполняет распоряжения Башен Кремля.
09:25:31 30-07-2025
Гость (09:00:27 30-07-2025) Агент Козырев продолжает чётко выполняет распоряжения Башен ... Чё куришь?
09:37:11 30-07-2025
Гость (09:25:31 30-07-2025) Чё куришь?... он и вправду голосовал за Трампа на госуслугах...
09:40:57 30-07-2025
Гость (09:25:31 30-07-2025) Чё куришь?... газету "Правда" ...
09:53:04 30-07-2025
Трамп обещал остановить всё за сутки - и не выполнил обещание.
Значит Трамп это рыжая балаболка, слово не сдержал - надо отвечать за базар.
10:26:48 30-07-2025
Получается 10 августа все закончится? Или наоборот?
10:38:59 30-07-2025
Гость (10:26:48 30-07-2025) Получается 10 августа все закончится? Или наоборот?... Да.
Если Путин прогнётся под Трампа.
Или нет?
20:00:37 30-07-2025
Однако, тут две стороны конфликта, но почему-то прекращать огонь должна одна. Почему Трамп не хочет санкциями и другую сторону наградить? Оружие например прекратить поставлть...