Трамп заявил о начале 10 дней для прекращения огня на Украине

В противном случае Вашингтон введет пошлины против торговых партнеров Москвы

30 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине начался 29 июля. Как сообщает "МК", об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

Американский лидер заявил, что если сделки не будет, то он введет импортные пошлины в отношении торговых партнеров РФ, однако "не уверен, подействуют ли они на Россию". Вместе с тем Трамп признал, что его не тревожат последствия пошлин для мирового рынка.

Ранее Трамп заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине с 50 до 10-12 дней. По его словам, больше "нет смысла ждать". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает спецоперацию, при этом сохраняя свою приверженность мирному урегулированию.

СВО Политика украина спецоперация Дональд Трамп

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:00:27 30-07-2025

Агент Козырев продолжает чётко выполняет распоряжения Башен Кремля.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:31 30-07-2025

Гость (09:00:27 30-07-2025) Агент Козырев продолжает чётко выполняет распоряжения Башен ... Чё куришь?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:37:11 30-07-2025

Гость (09:25:31 30-07-2025) Чё куришь?... он и вправду голосовал за Трампа на госуслугах...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

09:40:57 30-07-2025

Гость (09:25:31 30-07-2025) Чё куришь?... газету "Правда" ...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:04 30-07-2025

Трамп обещал остановить всё за сутки - и не выполнил обещание.
Значит Трамп это рыжая балаболка, слово не сдержал - надо отвечать за базар.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:48 30-07-2025

Получается 10 августа все закончится? Или наоборот?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:59 30-07-2025

Гость (10:26:48 30-07-2025) Получается 10 августа все закончится? Или наоборот?... Да.
Если Путин прогнётся под Трампа.
Или нет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1-й

20:00:37 30-07-2025

Однако, тут две стороны конфликта, но почему-то прекращать огонь должна одна. Почему Трамп не хочет санкциями и другую сторону наградить? Оружие например прекратить поставлть...

  3 Нравится
Ответить
