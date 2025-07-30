Трамп заявил о начале 10 дней для прекращения огня на Украине

В противном случае Вашингтон введет пошлины против торговых партнеров Москвы

30 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине начался 29 июля. Как сообщает "МК", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что если сделки не будет, то он введет импортные пошлины в отношении торговых партнеров РФ, однако "не уверен, подействуют ли они на Россию". Вместе с тем Трамп признал, что его не тревожат последствия пошлин для мирового рынка.

Ранее Трамп заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине с 50 до 10-12 дней. По его словам, больше "нет смысла ждать". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает спецоперацию, при этом сохраняя свою приверженность мирному урегулированию.