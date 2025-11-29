СМИ: Семью, похожую на пропавших Усольцевых, видели в Таиланде
Об этом сообщил турист, который якобы лично видел всю семью в полном составе
29 ноября 2025, 10:05, ИА Амител
В телешоу "Малахов" на канале "Россия 1" сообщили о том, что в Таиланде, возможно, была замечена семья, напоминающая исчезнувших в тайге Усольцевых.
Предположение о бегстве Усольцевых в Таиланд, по-видимому, получило дополнительные сведения. Сотрудники федерального телеканала разыскали в окрестностях Банг Тао на Пхукете туриста, который убедительно заявил, что видел пропавшую семью на побережье.
Некоторые другие туристы, проводившие отпуск в Таиланде, и отдельные местные жители также высказались о том, что встречали там людей, внешне похожих на пропавших жителей Красноярска.
Журналисты рассказали, что семья проживала в уединенном домике, вела обособленный образ жизни и зачастую прятала лица, а затем внезапно съехала, не сообщив об этом никому.
Ранее Даниил, сын Ирины Усольцевой, говорил, что считает Таиланд наиболее вероятным местом, где могут находиться его родители.
10:08:48 29-11-2025
Ну если на шоу такого уровня говорят, оснований недоверять нет.
Правда ни как не могу понят, что им мешало просто собраться и улететь в Тайланд
10:08:56 29-11-2025
задолбали этими гражданами, если честно.
10:19:03 29-11-2025
Уже просто смешно от этих версий. Может на кофейной гуще еще погадаем
10:49:41 29-11-2025
Ох неспроста это...
17:57:24 29-11-2025
Гость (10:49:41 29-11-2025) Ох неспроста это... ... Эта Ж-ж-ж, не спроста!?
10:51:56 29-11-2025
У них чё там телефоны у всех отобрали, видео снять не могли?
11:07:59 29-11-2025
На той неделе их в Косихи видели
Они покупали доширак и спрашивали, в какой стороне Красноярск
11:54:30 29-11-2025
Гость (11:07:59 29-11-2025) На той неделе их в Косихи видели Они покупали доширак и ... Да не в Косихе, а в Рубцовке!
И не доширак, а плов!
И не в Красноярск, а в Тайланд!...
11:39:02 29-11-2025
А за Тиграна реально переживали
11:47:22 29-11-2025
Не работает программа "защиты свидетелей" та!?...
Надо было ещё и пластику лица делать!...
11:57:15 29-11-2025
____________
в таком разе могу за них чисто по человечески порадоваться
12:00:13 29-11-2025
Где? Где!?! Этот маршрут по которому они шли по Сибири, а попали в Тайланд!?!!!
Дайте ка я тоже по нему пройду!??!
12:38:56 29-11-2025
Гость (12:00:13 29-11-2025) Где? Где!?! Этот маршрут по которому они шли по Сибири, а по... Там за сосной направо повернуть надо и метров 300 до границы останется
12:45:06 29-11-2025
Тут сразу возникает вопрос: А где и как они границу перешли, и по каким паспортам? Или у нас уже границы насквозь дырявые?
14:10:54 29-11-2025
гость (12:45:06 29-11-2025) Тут сразу возникает вопрос: А где и как они границу перешли,... А вы чё думаете на границе через каждые 5 метров дежурит пограничник?)
14:44:42 29-11-2025
Не Усольцевы, а Пересольцевы. Может хватит уже о них. Больше не о чем писать?
21:27:43 29-11-2025
теперь они стали снежными человеками? мож и на фотоловушку попадут