СМИ: Семью, похожую на пропавших Усольцевых, видели в Таиланде

Об этом сообщил турист, который якобы лично видел всю семью в полном составе

29 ноября 2025, 10:05, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

В телешоу "Малахов" на канале "Россия 1" сообщили о том, что в Таиланде, возможно, была замечена семья, напоминающая исчезнувших в тайге Усольцевых.

Предположение о бегстве Усольцевых в Таиланд, по-видимому, получило дополнительные сведения. Сотрудники федерального телеканала разыскали в окрестностях Банг Тао на Пхукете туриста, который убедительно заявил, что видел пропавшую семью на побережье.

Некоторые другие туристы, проводившие отпуск в Таиланде, и отдельные местные жители также высказались о том, что встречали там людей, внешне похожих на пропавших жителей Красноярска.

Журналисты рассказали, что семья проживала в уединенном домике, вела обособленный образ жизни и зачастую прятала лица, а затем внезапно съехала, не сообщив об этом никому.

Ранее Даниил, сын Ирины Усольцевой, говорил, что считает Таиланд наиболее вероятным местом, где могут находиться его родители.

Эксперт по тайге рассказал, где искать пропавшую семью Усольцевых

Алексей Тайганавт исключает версию о запланированном побеге
Комментарии


Гость

10:08:48 29-11-2025

Ну если на шоу такого уровня говорят, оснований недоверять нет.
Правда ни как не могу понят, что им мешало просто собраться и улететь в Тайланд

  


Элен без ребят

10:08:56 29-11-2025

задолбали этими гражданами, если честно.

  


Гость

10:19:03 29-11-2025

Уже просто смешно от этих версий. Может на кофейной гуще еще погадаем

  


Гость

10:49:41 29-11-2025

Ох неспроста это...

  


Гость

17:57:24 29-11-2025

Гость (10:49:41 29-11-2025) Ох неспроста это... ... Эта Ж-ж-ж, не спроста!?

  


Гость

10:51:56 29-11-2025

У них чё там телефоны у всех отобрали, видео снять не могли?

  


Гость

11:07:59 29-11-2025

На той неделе их в Косихи видели
Они покупали доширак и спрашивали, в какой стороне Красноярск

  


Гость

11:54:30 29-11-2025

Гость (11:07:59 29-11-2025) На той неделе их в Косихи видели Они покупали доширак и ... Да не в Косихе, а в Рубцовке!
И не доширак, а плов!
И не в Красноярск, а в Тайланд!...

  


Гость

11:39:02 29-11-2025

А за Тиграна реально переживали

  


Гость

11:47:22 29-11-2025

Не работает программа "защиты свидетелей" та!?...
Надо было ещё и пластику лица делать!...

  


Гость

11:57:15 29-11-2025

СМИ: Семью, похожую на пропавших Усольцевых, видели в Таиланде
____________
в таком разе могу за них чисто по человечески порадоваться

  


Гость

12:00:13 29-11-2025

Где? Где!?! Этот маршрут по которому они шли по Сибири, а попали в Тайланд!?!!!
Дайте ка я тоже по нему пройду!??!

  


Гость

12:38:56 29-11-2025

Гость (12:00:13 29-11-2025) Где? Где!?! Этот маршрут по которому они шли по Сибири, а по... Там за сосной направо повернуть надо и метров 300 до границы останется

  


гость

12:45:06 29-11-2025

Тут сразу возникает вопрос: А где и как они границу перешли, и по каким паспортам? Или у нас уже границы насквозь дырявые?

  


Гость

14:10:54 29-11-2025

гость (12:45:06 29-11-2025) Тут сразу возникает вопрос: А где и как они границу перешли,... А вы чё думаете на границе через каждые 5 метров дежурит пограничник?)

  


Гость

14:44:42 29-11-2025

Не Усольцевы, а Пересольцевы. Может хватит уже о них. Больше не о чем писать?

  


Гость

21:27:43 29-11-2025

теперь они стали снежными человеками? мож и на фотоловушку попадут

  

