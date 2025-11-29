СМИ: Семью, похожую на пропавших Усольцевых, видели в Таиланде

Об этом сообщил турист, который якобы лично видел всю семью в полном составе

29 ноября 2025, 10:05, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

В телешоу "Малахов" на канале "Россия 1" сообщили о том, что в Таиланде, возможно, была замечена семья, напоминающая исчезнувших в тайге Усольцевых.

Предположение о бегстве Усольцевых в Таиланд, по-видимому, получило дополнительные сведения. Сотрудники федерального телеканала разыскали в окрестностях Банг Тао на Пхукете туриста, который убедительно заявил, что видел пропавшую семью на побережье.

Некоторые другие туристы, проводившие отпуск в Таиланде, и отдельные местные жители также высказались о том, что встречали там людей, внешне похожих на пропавших жителей Красноярска.

Журналисты рассказали, что семья проживала в уединенном домике, вела обособленный образ жизни и зачастую прятала лица, а затем внезапно съехала, не сообщив об этом никому.

Ранее Даниил, сын Ирины Усольцевой, говорил, что считает Таиланд наиболее вероятным местом, где могут находиться его родители.