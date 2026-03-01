СМИ сообщили о взломе молитвенного сервиса с обращениями к военным Ирана

Приложение используется для определения точного времени намаза и религиозных дат

01 марта 2026, 15:32, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Израиль, по данным американских СМИ, использовал кибератаку против одного из самых популярных религиозных сервисов в Иране. Речь идет о приложении BadeSaba Calendar, которое миллионы пользователей применяют для отслеживания времени ежедневных молитв.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, сервис был взломан, после чего на телефоны пользователей начали массово приходить политические уведомления. Сообщения были адресованы в том числе военнослужащим иранских вооруженных сил и содержали призывы выступить против действующей власти, сообщает РИА Новости.

По информации издания, утром в субботу пользователи BadeSaba Calendar получили push-уведомления на фарси. В них, в частности, говорилось: "Помощь прибыла". Скриншоты этих сообщений вскоре появились в социальных сетях, где их активно обсуждали иранские пользователи.

BadeSaba Calendar считается одним из самых распространенных религиозных приложений в стране. Оно используется для определения точного времени намаза и религиозных дат, что делает произошедшее вмешательство особенно чувствительным с точки зрения информационной безопасности и влияния на аудиторию внутри Ирана.

Утром 28 февраля Израиль предпринял упреждающий удар по целям на территории Ирана. Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил начало широкомасштабной военной операции против Ирана, заявив о намерении предотвратить получение этой страной ядерного оружия.