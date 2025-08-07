НОВОСТИПолитика

Трамп собирается встретиться с Путиным в середине августа

После этого он хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

07 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого – провести встречу с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами президента США. 

Собеседники газеты заявили, что Трамп уже говорил о своих планах в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 7 августа – они состоялись после встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле. 

Как сообщают "Осторожно, новости", Bild пишет, что встреча была продуктивнее, чем ожидалось. 

«Предполагается, что на встречах будут присутствовать только три лидера – без участия представителей Европы. Европейские лидеры "восприняли слова Трампа с пониманием"», – подчеркивается в статье. 

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:32:36 07-08-2025

На троих "соображать" будут?
С Дони вискарь, с нашего водочка, с зели горилка и сало.
Шикарно мужики посидят. ))
Лишь бы миром всё закончилось.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:15 07-08-2025

Никаких встреч уже не будет - ФАКТ.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:58 07-08-2025

Так завтра все должно закончится, он дал срок до 8го

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:09 07-08-2025

в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 7 августа --- Новость из будущего? Европа еще спит, а Донни еще в 6-ом августа живет)

  -1 Нравится
Ответить
