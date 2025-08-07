Трамп собирается встретиться с Путиным в середине августа

После этого он хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

07 августа 2025, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого – провести встречу с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами президента США.

Собеседники газеты заявили, что Трамп уже говорил о своих планах в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 7 августа – они состоялись после встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле.

Как сообщают "Осторожно, новости", Bild пишет, что встреча была продуктивнее, чем ожидалось.