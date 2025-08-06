НОВОСТИПолитика

Ушаков: Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу

От Трампа тоже были получены соответствующие сигналы

06 августа 2025, 22:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российская сторона в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа передала некоторые сигналы по украинскому вопросу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 

«С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал Ушаков.

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов. После нее стало известно, что Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Индии за закупки российской нефти. 

Комментарии 5


Гость

23:26:01 06-08-2025

На каком языке они говорят?
Какие сигналы?
Пи-пи-пи?

  


Гость

00:49:17 07-08-2025

Походу ни кончится война...

  


Гость

06:10:28 07-08-2025

- "С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал Ушаков."----- Сигналисты, мать их. У человека пять литров крови, сколько каждый день проливается человеческой крови?

  


Гость

06:31:51 07-08-2025

Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины ---- не договорились

  


Гость

12:02:21 07-08-2025

сигналы морзе)))) sоs, sоs

  

