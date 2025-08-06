Ушаков: Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу

От Трампа тоже были получены соответствующие сигналы

06 августа 2025, 22:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российская сторона в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа передала некоторые сигналы по украинскому вопросу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал Ушаков.

Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов. После нее стало известно, что Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Индии за закупки российской нефти.