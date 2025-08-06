Ушаков: Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу
От Трампа тоже были получены соответствующие сигналы
06 августа 2025, 22:45, ИА Амител
Российская сторона в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа передала некоторые сигналы по украинскому вопросу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал Ушаков.
Напомним, что сегодня в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Она продлилась более трех часов. После нее стало известно, что Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Индии за закупки российской нефти.
23:26:01 06-08-2025
На каком языке они говорят?
Какие сигналы?
Пи-пи-пи?
00:49:17 07-08-2025
Походу ни кончится война...
06:10:28 07-08-2025
- "С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал Ушаков."----- Сигналисты, мать их. У человека пять литров крови, сколько каждый день проливается человеческой крови?
06:31:51 07-08-2025
Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины ---- не договорились
12:02:21 07-08-2025
сигналы морзе)))) sоs, sоs