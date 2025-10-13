"Со стальными нервами". Собака прогнала белого медведя от дома полярников на Таймыре

Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы

13 октября 2025, 10:30, ИА Амител

На Таймыре собака защитила полярников от белого медведя, прогнав хищника от жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Как рассказали сотрудники станции, медведь подошел к строению и проник внутрь через окно. На защиту людей встала собака по кличке Муха. Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы.

По словам очевидцев, собака проявила хладнокровие и решительность, напугав даже крупного зверя.