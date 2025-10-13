"Со стальными нервами". Собака прогнала белого медведя от дома полярников на Таймыре
Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы
13 октября 2025, 10:30, ИА Амител
На Таймыре собака защитила полярников от белого медведя, прогнав хищника от жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Как рассказали сотрудники станции, медведь подошел к строению и проник внутрь через окно. На защиту людей встала собака по кличке Муха. Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы.
По словам очевидцев, собака проявила хладнокровие и решительность, напугав даже крупного зверя.
11:00:43 13-10-2025
По-моему это полярники защитили собаку от медведя, на видео медведь залез в форточку и собака ничего сделать не смогла.
13:25:09 13-10-2025
Полярники чем то сильно напугали медведя, что он забыл про собаку. Бабахнули из ружья или из балончика пшикнули?
16:24:53 13-10-2025
враньё. они едят собак прямо вот влёт
20:58:23 13-10-2025
Гость (16:24:53 13-10-2025) враньё. они едят собак прямо вот влёт... Ягдов съесть чё-то не могут и с лайками предпочитают не связываться.