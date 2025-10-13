НОВОСТИОбщество

"Со стальными нервами". Собака прогнала белого медведя от дома полярников на Таймыре

Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы

13 октября 2025, 10:30, ИА Амител

На Таймыре собака защитила полярников от белого медведя, прогнав хищника от жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Как рассказали сотрудники станции, медведь подошел к строению и проник внутрь через окно. На защиту людей встала собака по кличке Муха. Животное бросилось на хищника и прогнало его от базы.

По словам очевидцев, собака проявила хладнокровие и решительность, напугав даже крупного зверя.

дикие животные Собаки Красноярский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:00:43 13-10-2025

По-моему это полярники защитили собаку от медведя, на видео медведь залез в форточку и собака ничего сделать не смогла.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:09 13-10-2025

Полярники чем то сильно напугали медведя, что он забыл про собаку. Бабахнули из ружья или из балончика пшикнули?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:53 13-10-2025

враньё. они едят собак прямо вот влёт

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:23 13-10-2025

Гость (16:24:53 13-10-2025) враньё. они едят собак прямо вот влёт... Ягдов съесть чё-то не могут и с лайками предпочитают не связываться.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров