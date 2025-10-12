НОВОСТИОбщество

"Нельзя, ты уже ел!" Рыбаки сняли на видео самого вежливого медвежонка на Камчатке

Один из рыбаков пообещал принести ему сладкое

12 октября 2025, 18:00, ИА Амител

На Камчатке сняли необычно спокойного и послушного медвежонка. Животное подошло к рыбаку и попыталось попросить улов, однако мужчина отказал, сказав: "Нельзя, ты уже ел". Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Как видно на опубликованных кадрах, зверь немного замешкался, но затем подчинился, позволив рыбаку погладить себя. Мужчина пообещал принести ему сладкое, после чего медвежонок мирно развернулся и ушел.

Видео быстро распространилось в Сети, где пользователи назвали животное "самым вежливым медведем Камчатки".

Гость

09:25:36 13-10-2025

а потом они удивляются, когда эти медведи по городам ходят

Musik

09:40:45 13-10-2025

- хватит тебе, ты уже второго туриста за сегодня ешь!

