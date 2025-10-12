"Нельзя, ты уже ел!" Рыбаки сняли на видео самого вежливого медвежонка на Камчатке
Один из рыбаков пообещал принести ему сладкое
12 октября 2025, 18:00, ИА Амител
На Камчатке сняли необычно спокойного и послушного медвежонка. Животное подошло к рыбаку и попыталось попросить улов, однако мужчина отказал, сказав: "Нельзя, ты уже ел". Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Как видно на опубликованных кадрах, зверь немного замешкался, но затем подчинился, позволив рыбаку погладить себя. Мужчина пообещал принести ему сладкое, после чего медвежонок мирно развернулся и ушел.
Видео быстро распространилось в Сети, где пользователи назвали животное "самым вежливым медведем Камчатки".
09:25:36 13-10-2025
а потом они удивляются, когда эти медведи по городам ходят
09:40:45 13-10-2025
- хватит тебе, ты уже второго туриста за сегодня ешь!