Собака-штурман с 200 часами налета прибыла в Новосибирск на самолете-амфибии

Участники экспедиции отправились в путешествие по 25 городам чтобы доказать доступность частной малой авиации в России

30 июля 2025, 16:42, ИА Амител

Участники "Вызова Арктики" в Новосибирске / Фото: Om1 Новосибирск

Участники экспедиции "Вызов Арктики" прибыли 30 июля в Новосибирск на самолетах-амфибиях Borey. Как сообщает Om1 Новосибирск, в составе экипажей есть собака-штурман с опытом налета в 200 часов.

По словам участницы экспедиции Натальи Дмитриевой, путешественники отправились в полет по 25 городам Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья.

"Цель проекта — показать доступность частной малой авиации и популяризировать авиационный туризм в стране", — дополнила она.

Хвостатый штурман из-за жары в Новосибирске ощущает небольшой дискомфорт — как и остальные собаки, он больше любит прохладу.

Ранее экипажи уже побывали в Пермской, Томской и Кемеровской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Хакасии и Алтайском крае. В Новосибирске экипажи встречаются с местными авиаторами. Теперь их ждет Татарск Новосибирской области, а после — Омск.