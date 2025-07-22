По следам старообрядцев и наскальных рисунков. Пять мест на Алтае, куда доезжают не все

Рассказываем о стоящих маршрутах вдали от популярных туристических мест

Природа Горного Алтая / Фото: ООО "2ГИС"

Если вы уже бывали на Алтае и ищете места вдали от туристических маршрутов, то стоит посетить пять непопсовых мест – ламповый музей старообрядчества, поля иван-чая в долине Талдуры и еще три локации, где почти нет людей, но много воздуха, простора и настоящей тишины. По пути к этим культурным точкам обычно встречаются небольшие села, перевалы и стоянки у рек, где располагаются отели и базы отдыха в Горном Алтае – те самые, что становятся частью пейзажа, а не отвлекают от него.

Пробежать по цветущему полю в долине реки Талдуры

Июль на Алтае – время фотосессий на фоне ярко-фиолетовых полей иван-чая. Их можно найти в разных местах, но есть и такое, где растение смотрится особенно эффектно, – долина реки Талдуры. Плюсом увидите панораму сине-белых пиков Южно-Чуйского хребта и самый большой по площади на Алтае Талдуринский ледник.

Добраться можно от села Бельтир на УАЗах или джипах. Поездка от Горно-Алтайска до Бельтира займет около семи часов.

Выпить чай с панорамным видом

Акташский ретранслятор / Фото: ООО "2ГИС"

На высоте 3038 метров расположен Акташский ретранслятор, откуда открываются лучшие виды на Северо-Чуйский хребет. Горы здесь выглядят масштабно, а Курайскую степь можно сфотографировать на ладошке. В этом месте приятно сидеть и смотреть вдаль, а если возьмете горячий чай с травами, то будет совсем хорошо. Чтобы доехать без приключений, рекомендуем нанять местных в Акташе. Подъем занимает примерно час, спуск – столько же, а стартовать лучше в первой половине дня.

Услышать истории о старообрядцах

Хранительница Музея истории и культуры Уймонской долины Раиса Павловна любит делиться историями. Она расскажет о 170-летней старообрядческой избе, в здании которой расположен музей, а также покажет другие артефакты из прошлого: массивные сундуки для приданого, полотенца с вышивками и разные бытовые предметы.

В трех минутах ходьбы уютный музей Рериха. Две картины и три фото – не про это место. Коллекция экспонатов для музея такого масштаба вполне приличная, так что обязательно загляните. Оба музея находятся в селе Верх-Уймон – в дороге проведете часов пять.

Выяснить, что рисовали восемь тысяч лет назад

Сразу предупредим: разобраться в творениях на скалах до конца не получится, так как ученые до сих пор спорят по поводу некоторых рисунков. Например, часть изображений похожа на людей в скафандрах или ракеты, но большинство исследователей полагают, что это женщины или шаманы. Приезжайте выдвигать свои теории – урочище Калбак-Таш находится в четырех часах езды от Горно-Алтайска, по правому берегу реки Чуи.

Отправиться на конную прогулку до Шавлинских озер

До высокогорных озер добираются не все, и это понятно: не каждому хочется идти с палатками несколько дней, а проникнуть на большинство локаций можно только так. Есть маршрут попроще – надевайте шляпу и седлайте лошадей. В 35 километрах от села Чибит находится Нижнее озеро, но если пройти еще пять километров до Среднего, вы будете вознаграждены видами в несколько раз эффектнее. На берегах видны скалистые обломки, а вокруг – высокие горы, в которых отражаются три вершины: Мечта, Сказка и Красавица.

