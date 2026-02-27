Пенсии для родителей с тремя и более детьми могут вырасти в России
В РФ уже есть льгота — ранний выход на пенсию для многодетных матерей
27 февраля 2026, 13:35, ИА Амител
Пенсионное обеспечение многодетных родителей необходимо увеличить — с таким заявлением выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей, в беседе с РИА Новости.
Рыбальченко считает, что размер пенсии родителей должен зависеть от количества их детей, чтобы поддержать демографическую политику России.
«Это может стать ключевым инструментом для улучшения демографической ситуации. В международной практике уже существуют примеры, когда при рождении третьего ребенка пенсия матери может увеличиваться на 10%, а каждый последующий ребенок добавляет к пенсии еще 5%», — отметил он.
В России также действует система, которая позволяет многодетным матерям выходить на пенсию раньше: женщины, воспитавшие троих детей до восьми лет, могут уйти на пенсию на три года раньше, а те, кто воспитал четверых детей, — на четыре года раньше.
Рыбальченко уверен, что такая мера может стать эффективным стимулом для улучшения демографической ситуации в стране.
Ранее многодетным предложили давать 5 млн рублей на ипотеку.
13:51:58 27-02-2026
А могут и не вырости. Предвыборная брехология.
14:12:28 27-02-2026
Основа и голова всему - уровень своей экономики.
17:46:59 27-02-2026
dok_СФ (14:12:28 27-02-2026) Основа и голова всему - уровень своей экономики.... Те кто отвечают за падение экономики лично не страдают, живут как небожители.
14:18:52 27-02-2026
Только необходимое условие; нужен стаж и баллы. Без этого никакой пенсии вообще не будет.
17:44:02 27-02-2026
Хочет в депутаты, гонит волну. Наше государство на словах, а на деле, жена мать героиня получала ЕДВ ветерана труда, стала инвалидом назначили к пенсии еще крошечную пенсию по инвалидности, а ЕДВ позорно отняли.
17:48:58 27-02-2026
И цены ЖКХ могут упасть на 20%, правда?
20:19:38 27-02-2026
Гость (17:48:58 27-02-2026) И цены ЖКХ могут упасть на 20%, правда?... Объясни почему? Металл (трубы, кабеля) подешевеет? Зарплаты слесарям снизят? Налоги упадут? Техника в цене упадет?
10:37:20 28-02-2026
ЖКХ (20:19:38 27-02-2026) Объясни почему? Металл (трубы, кабеля) подешевеет? Зарплаты ... Когда трубы, кабеля, техника станет не ликвидная, ее чё в море океан сбросят?
13:00:24 28-02-2026
Гость (10:37:20 28-02-2026) Когда трубы, кабеля, техника станет не ликвидная, ее чё в мо... ЖКХ вынуждены коммуникации ремонтировать. несмотря на цены. Океанщик.