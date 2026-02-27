Пенсии для родителей с тремя и более детьми могут вырасти в России

В РФ уже есть льгота — ранний выход на пенсию для многодетных матерей

27 февраля 2026, 13:35, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пенсионное обеспечение многодетных родителей необходимо увеличить — с таким заявлением выступил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей, в беседе с РИА Новости.

Рыбальченко считает, что размер пенсии родителей должен зависеть от количества их детей, чтобы поддержать демографическую политику России.

«Это может стать ключевым инструментом для улучшения демографической ситуации. В международной практике уже существуют примеры, когда при рождении третьего ребенка пенсия матери может увеличиваться на 10%, а каждый последующий ребенок добавляет к пенсии еще 5%», — отметил он.

В России также действует система, которая позволяет многодетным матерям выходить на пенсию раньше: женщины, воспитавшие троих детей до восьми лет, могут уйти на пенсию на три года раньше, а те, кто воспитал четверых детей, — на четыре года раньше.

Рыбальченко уверен, что такая мера может стать эффективным стимулом для улучшения демографической ситуации в стране.

