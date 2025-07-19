Сокращение сегментов. Как алтайский бизнес переживает падение потребительского спроса

О снижении спроса на свою продукцию сообщают продавцы одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных материалов, товаров для дома

19 июля 2025, 07:31, ИА Амител

В магазине Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири и Алтайском крае упала потребительская активность – в мае-июне она меньше, чем в предыдущие месяцы. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, таковы данные Центробанка. О снижении спроса на свою продукцию сообщают продавцы одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных материалов, товаров для дома.

"Люди обращают особое внимание на акции, распродажи, поскольку хотят сэкономить, и посещаемость магазинов тоже упала. Активность покупателей снижалась даже в праздничные весенние выходные в сравнении с прошлым годом. По мнению представителей торговых сетей, это произошло в том числе из-за роста популярности маркетплейсов. Также на снижение спроса повлияло расширение присутствия в регионе федеральных торговых сетей товаров для дома", – заявила эксперт отделения Барнаул Банка России Светлана Свиридова.

Крупный алтайский игрок, сеть "Новэкс", тенденцию подтверждает. Вместе с оттоком клиентов по всем ценовым сегментам и уходом молодежи в е-commerce бизнесу приходится выстраивать работу в условиях издержек. Последние три года значительно выше в компании росла зарплата, стоимость доставки, аренды, IT, программного обеспечения. Например, те же сервисы найма сотрудников подняли стоимость услуг более чем вдвое, заявила финансовый директор компании "Новэкс" Светлана Хорошилова. По ее словам, спасать ситуацию помогает сокращение сегментов, которые больше не приносят прибыль.

"Так делают все известные розничные игроки. В Алтайском крае мы не так много филиалов сокращаем. Это наш домашний регион, здесь позиции сильнее. Больше сокращаем в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Кассы самообслуживания: в ситуации нехватки персонала и многозадачности персонала является хорошим помощником. Касаемо кредитования – мы по-прежнему не планируем кредитоваться. Поэтому будем работать таким образом, чтобы сохранять внутреннюю эффективность без привлечения заемных средств", – заявила она.

Отметим, что падение потребительской активности напрямую отражается в инфляции. В Сибири и в крае она замедлилась, хотя продолжает оставаться выше, чем по стране. По данным Росстата, в июне годовая инфляция в Алтайском крае составила 10,3%.