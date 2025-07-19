Сокращение сегментов. Как алтайский бизнес переживает падение потребительского спроса
О снижении спроса на свою продукцию сообщают продавцы одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных материалов, товаров для дома
19 июля 2025, 07:31, ИА Амител
В Сибири и Алтайском крае упала потребительская активность – в мае-июне она меньше, чем в предыдущие месяцы. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, таковы данные Центробанка. О снижении спроса на свою продукцию сообщают продавцы одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных материалов, товаров для дома.
"Люди обращают особое внимание на акции, распродажи, поскольку хотят сэкономить, и посещаемость магазинов тоже упала. Активность покупателей снижалась даже в праздничные весенние выходные в сравнении с прошлым годом. По мнению представителей торговых сетей, это произошло в том числе из-за роста популярности маркетплейсов. Также на снижение спроса повлияло расширение присутствия в регионе федеральных торговых сетей товаров для дома", – заявила эксперт отделения Барнаул Банка России Светлана Свиридова.
Крупный алтайский игрок, сеть "Новэкс", тенденцию подтверждает. Вместе с оттоком клиентов по всем ценовым сегментам и уходом молодежи в е-commerce бизнесу приходится выстраивать работу в условиях издержек. Последние три года значительно выше в компании росла зарплата, стоимость доставки, аренды, IT, программного обеспечения. Например, те же сервисы найма сотрудников подняли стоимость услуг более чем вдвое, заявила финансовый директор компании "Новэкс" Светлана Хорошилова. По ее словам, спасать ситуацию помогает сокращение сегментов, которые больше не приносят прибыль.
"Так делают все известные розничные игроки. В Алтайском крае мы не так много филиалов сокращаем. Это наш домашний регион, здесь позиции сильнее. Больше сокращаем в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Кассы самообслуживания: в ситуации нехватки персонала и многозадачности персонала является хорошим помощником. Касаемо кредитования – мы по-прежнему не планируем кредитоваться. Поэтому будем работать таким образом, чтобы сохранять внутреннюю эффективность без привлечения заемных средств", – заявила она.
Отметим, что падение потребительской активности напрямую отражается в инфляции. В Сибири и в крае она замедлилась, хотя продолжает оставаться выше, чем по стране. По данным Росстата, в июне годовая инфляция в Алтайском крае составила 10,3%.
08:30:01 19-07-2025
А у людей достаточно средств на ваши тоаары по неадекватным ценам? Вот и сидите дальше с ними под своим з@дом.
11:09:49 19-07-2025
Истина.
11:10:35 19-07-2025
В Алт. крае все очень дорого, неадекватно дорого.
12:02:46 19-07-2025
У меня лично денег на оплату ипотеки, коммуналку,лапшу и хлеб.
Изредка покупаю гречку и суповой набор из курицы. Вижу , что таких как я много. У меня все родственники и знакомые тоже могут немногое себе позволить с этими мизерными зарплатами.
12:13:19 19-07-2025
Денег хватает только на продукты питания. Чтобы купить бытовую технику, нужно копить полгода. Одежду покупаем очень редко.
12:30:00 19-07-2025
Власти должны понять, что много людей в крае выживают на небольшую зарплату. В других регионах такие средние зарплаты были несколько лет назад.
Эта статья лишь подтверждает мои слова .
У нас на предприятии высококлассные специалисты уехали в другой регион. Сказали, зарплаты намного выше,жилье дешевле, цены такие же .
17:03:44 19-07-2025
Гость (12:30:00 19-07-2025) Власти должны понять, что много людей в крае выживают на неб... Им неважно. Они в любой кризис ездят на авто. С водителем. На столе у них ничего не меняется. В одежде тоже. Так что понять должны не они. Да и понимать они вряд ли будут, причины сверху описаны.
12:32:06 19-07-2025
Умиляет, про сервисы найма сотрудников, которые у безработных последние копейки выдавить пытаются. Отдел кадров чем занят? Создают иллюзию дефицита кадров, человек приходи напрямую , ему заполните анкету мы вам позвоним. В Новэксе лет десять ничего не покупаю, цены там бешеные, ради любопытства перестала заходить.
15:16:05 19-07-2025
Изредка покупаю гречку и суповой набор из курицы. Вижу , что таких как я много----- ну как много... вот я часто покупаю суповой набор из курицы, но своим собакам))
15:16:07 19-07-2025
Я за сегодня не видел ни одной жигули.
Чтоб вы так жили как тут рисуетесь!
17:04:39 19-07-2025
ЦУМ ЖИВ! (15:16:07 19-07-2025) Я за сегодня не видел ни одной жигули. Чтоб вы так жили ... Зачем ваши жигули если они дороже Китая?
15:55:46 19-07-2025
А булки сокращаем?
18:43:10 19-07-2025
А уж лекарства, продукты, стоматология, так вообще никаких пределов не знают 🤷.
19:22:01 19-07-2025
И, что самое интересное, никто из ворчащих упорно не замечают слона в комнате.
Гойда!
19:44:58 19-07-2025
В 30е годы всех жалующихся на жизнь приравнивали к изменникам р родины и судили по ст. 58, вплоть до ВМН. Да, и украинцы, если прочитают подобные комментарии, не захотят в такую « прекрасную» Россию. Поэтому прекратите жалобы, не подрывайте государственные устои.
23:13:47 19-07-2025
Гость (19:44:58 19-07-2025) В 30е годы всех жалующихся на жизнь приравнивали к изменника... Украинцев уже столько напринимали, что уследить не можем, кто запускает дроны
19:52:37 19-07-2025
Люди стали бедные и даже не дают чаевых
00:32:06 20-07-2025
Холодильник начинает побеждать?))
Честно, не пойму что вы в городах едите. В деревнях уже скота не стало.
Всё сплошником химия.
Так что не от голода, так от отравления вымрет страна. Ну, бедная её часть.
09:19:19 21-07-2025
Раньше многие делали покупки бытовой техники, мебели, дорогой одежды и обуви в кредит. С повышением ставки и отказами банков за свои имеющиеся в наличии перестали приобретать. Отложенный спрос.
10:22:00 21-07-2025
Гость (09:19:19 21-07-2025) Раньше многие делали покупки бытовой техники, мебели, дорого... Ещё покупали в кредит материалы для ремонта и строительства. Теперь влияют помимо высокой ставки и неодобрения потребительских кредитов банками дорогая доставка товаров. Грузоперевозки зачастую дороже самой покупки.