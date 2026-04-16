Несмотря на тяжелое самочувствие, она пытается продолжать работу и решать текущие вопросы

16 апреля 2026, 16:10, ИА Амител

Блогер Лерчек / Фото: gosha_kamaev / Instagram (владелец — компания Met,a признана в России экстремистской и запрещена)

Блогершу Валерию Чекалину (известную как Лерчек) запечатлели после курса химиотерапии. Фотографии появились в Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) ее друга Гоши Камаева, пишет "Газета.ru".

На снимках Валерия лежит на больничной койке. Камаев сообщил, что после процедуры ей стало плохо, но, несмотря на это, она старается продолжать работать.

«Сегодня был сложный день. Лере нехорошо после химиотерапии. Она все равно пытается организовать рабочий процесс и ищет способы решения финансовых проблем. Мы пытаемся уговорить ее отменить все планы», — написал Гоша.

Также Life.ru сообщил, что блогершу Лерчек видели в фитнес-клубе. Ее жених Луис Сквиччиарини прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что она занимается спортом. По его словам, тренировки проходят по рекомендации врачей.

В соцсетях Луис объяснил, что физическая активность помогает Лерчек восстанавливаться после лечения от онкозаболевания. Особенно полезно для нее плавание в бассейне.

Ранее amic.ru писал, что в феврале Валерия родила четвертого ребенка, а через день после выписки ее госпитализировали в онкологическое отделение. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. Адвокаты блогерши приложили к заявлению выписной эпикриз НМИЦ онкологии имени Блохина и хронологическую справку о ходе следствия по уголовному делу.