Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек родила сына
Это ее четвертый ребенок
27 февраля 2026, 09:14, ИА Амител
Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под следствием по делу о незаконном выводе денег за рубеж, родила сына. Об этом StarHit сообщила мама девушки.
«Да, Лера родила, все верно. Все хорошо, спасибо», — сказала она.
Это четвертый ребенок Валерии Чекалиной. Отцом новорожденного стал тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини.
Напомним, Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в выводе 251,5 млн рублей по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Средства были выручены с продажи фитнес-марафона блогера "Идеальное тело". Валерия Чекалина отрицает вину, ее экс-супруг признал вину частично.
09:16:49 27-02-2026
Почему обвиняют Валерию и Артема Чекалиных, а ребёнок появился от какого-то Луиса Сквиччиарини? Она в темноте что-то попутала чо каво с кем?
09:20:39 27-02-2026
Гость (09:16:49 27-02-2026) Она в темноте что-то попутала чо каво с кем?. да там куча мала все со всеми
09:33:06 27-02-2026
каждому "любимому" мужчине подарила по ребеночку)) а что, тактика верная - один ребеночек сильно не обременит, это не четверо, таким образом с миру по нитке - четыре содержателя уже есть))
09:34:50 27-02-2026
Нам зачем знать про эту давалку тренерам ?
09:42:28 27-02-2026
"сообщила мама девушки", родившей четвертого ребенка. Сама мама тоже девушкой осталась?
13:15:45 27-02-2026
Всех блогеров под домашний арест. Пусть повышают рождаемость.
08:33:07 28-02-2026
Понесла