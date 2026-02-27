Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек родила сына

Это ее четвертый ребенок

27 февраля 2026, 09:14, ИА Амител

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под следствием по делу о незаконном выводе денег за рубеж, родила сына. Об этом StarHit сообщила мама девушки.

«Да, Лера родила, все верно. Все хорошо, спасибо», — сказала она.

Это четвертый ребенок Валерии Чекалиной. Отцом новорожденного стал тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини.

Напомним, Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в выводе 251,5 млн рублей по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Средства были выручены с продажи фитнес-марафона блогера "Идеальное тело". Валерия Чекалина отрицает вину, ее экс-супруг признал вину частично.