Сотни человек искали девочек двух и четырёх лет в Кемеровской области

Детей нашли живыми

20 мая 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области нашли живыми девочек двух и четырёх лет, масштабные поиски которых велись с 19 мая. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, 18-го числа дети играли на детской площадке около дома в посёлке Ленинском. В шесть вечера родители заметили пропажу, но подумали, что детей просто кто-то взял к себе переночевать.

"Тревогу подняла приехавшая в гости тётя и отправила на поиски 12-летнего брата девочек. Днём 19 мая они, наконец, сообщили в полицию", – пишет издание.

В итоге были развёрнуты масштабные поиски. Детей искали 600 местных и больше 70 волонтёров со всей Сибири, а также сотрудники полиции, МЧС и Следкома.

Днём 20 мая стало известно, что девочек нашли живыми на трассе в трёх километрах от посёлка.

Mash Siberia со ссылкой на местных жителей отмечает, что семья, где живут дети, – пьющая. Ранее родителями уже интересовалась опека, но прав не лишали.