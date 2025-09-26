НОВОСТИОбщество

Сотрудник DNS, который разбил телевизор за 400 тысяч рублей, получил гематомы

В настоящее время решается вопрос о компенсации ущерба

26 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Разбитый телевизор за 400 тысяч / Фото: кадр из видео Двач
В магазине DNS в Находке (Приморский край) произошел несчастный случай с сотрудником, который помогал покупателю спускать телевизор по эскалатору. По информации Shot, работник получил многочисленные гематомы на спине, но серьезных травм удалось избежать.

Как сообщили друзья пострадавшего, инициатором нестандартного способа переноски стал сам покупатель, несмотря на предложенные альтернативные варианты. Клиент держал телевизор  снизу на эскалаторе и поднял его слишком высоко, что привело к падению техники на сотрудника.

В настоящее время решается вопрос о компенсации ущерба. По предварительным данным, состояние работника стабильное, угрозы здоровью нет.

Комментарии 11

Avatar Picture
Мусик

22:27:44 26-09-2025

ничего не понял.
я бы тоже такого рукожопного милениала отдубасил от души - и двоечкой бы не ограничился.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

22:31:21 26-09-2025

От телевизора или от директора?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

22:44:21 26-09-2025

меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?
Или заменят на новый товар ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:38 26-09-2025

Шинник (22:44:21 26-09-2025) меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?Или... он сам решил так его транспортировать, никто ничего не вернет

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:32:10 27-09-2025

Гость (23:49:38 26-09-2025) он сам решил так его транспортировать, никто ничего не верне... за такую широкую рекламу ДНСа могли бы и вернуть покупателю телек. В ДНСе деньги есть)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:26:09 27-09-2025

Шинник (22:44:21 26-09-2025) меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?Или... чего?! 😂
вынес из магазина - и все, гуляй со своим телеком где и как вздумается. а вот калечить посторонних людей не стоит в любом случае.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:34:55 27-09-2025

Похоже - как пришли денюжки, так и ушли.. печально.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:18 27-09-2025

Ничего еще один купит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:24:08 27-09-2025

покупатель- жлоб решил сэкономить на доставке пару тыщ, купив телек за 400? ту такое...
кстати, а в ДНС могли бы организовать бесплатную доставку за такую сумму покупки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:46 28-09-2025

Почему магазины бытовой техники располагаются не на первом этаже? Крайне неудобно и опасно. Я бы законодательно запретила. Ведь нам рассказали об одном частном случае, потому что дорогой телевизор. Но таких эпизодов явно множество. Дело не в железках. Главное, что люди падают и травмируются.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

15:36:27 28-09-2025

Зачем было спускать ставя на ребро, горизонтально если везли такого не случилось. Да и тех. лифт, должен быть в таком магазине.

  0 Нравится
Ответить
