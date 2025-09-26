Сотрудник DNS, который разбил телевизор за 400 тысяч рублей, получил гематомы
В магазине DNS в Находке (Приморский край) произошел несчастный случай с сотрудником, который помогал покупателю спускать телевизор по эскалатору. По информации Shot, работник получил многочисленные гематомы на спине, но серьезных травм удалось избежать.
Как сообщили друзья пострадавшего, инициатором нестандартного способа переноски стал сам покупатель, несмотря на предложенные альтернативные варианты. Клиент держал телевизор снизу на эскалаторе и поднял его слишком высоко, что привело к падению техники на сотрудника.
В настоящее время решается вопрос о компенсации ущерба. По предварительным данным, состояние работника стабильное, угрозы здоровью нет.
22:27:44 26-09-2025
ничего не понял.
я бы тоже такого рукожопного милениала отдубасил от души - и двоечкой бы не ограничился.
22:31:21 26-09-2025
От телевизора или от директора?
22:44:21 26-09-2025
меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?
Или заменят на новый товар ?
23:49:38 26-09-2025
Шинник (22:44:21 26-09-2025) меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?Или... он сам решил так его транспортировать, никто ничего не вернет
08:32:10 27-09-2025
Гость (23:49:38 26-09-2025) он сам решил так его транспортировать, никто ничего не верне... за такую широкую рекламу ДНСа могли бы и вернуть покупателю телек. В ДНСе деньги есть)))
20:26:09 27-09-2025
Шинник (22:44:21 26-09-2025) меня больше волнует - а вернут ли деньги покупателю ?Или... чего?! 😂
вынес из магазина - и все, гуляй со своим телеком где и как вздумается. а вот калечить посторонних людей не стоит в любом случае.
09:34:55 27-09-2025
Похоже - как пришли денюжки, так и ушли.. печально.
11:40:18 27-09-2025
Ничего еще один купит.
20:24:08 27-09-2025
покупатель- жлоб решил сэкономить на доставке пару тыщ, купив телек за 400? ту такое...
кстати, а в ДНС могли бы организовать бесплатную доставку за такую сумму покупки.
13:03:46 28-09-2025
Почему магазины бытовой техники располагаются не на первом этаже? Крайне неудобно и опасно. Я бы законодательно запретила. Ведь нам рассказали об одном частном случае, потому что дорогой телевизор. Но таких эпизодов явно множество. Дело не в железках. Главное, что люди падают и травмируются.
15:36:27 28-09-2025
Зачем было спускать ставя на ребро, горизонтально если везли такого не случилось. Да и тех. лифт, должен быть в таком магазине.