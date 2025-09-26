Сотрудник DNS, который разбил телевизор за 400 тысяч рублей, получил гематомы

В настоящее время решается вопрос о компенсации ущерба

26 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Разбитый телевизор за 400 тысяч / Фото: кадр из видео Двач

В магазине DNS в Находке (Приморский край) произошел несчастный случай с сотрудником, который помогал покупателю спускать телевизор по эскалатору. По информации Shot, работник получил многочисленные гематомы на спине, но серьезных травм удалось избежать.

Как сообщили друзья пострадавшего, инициатором нестандартного способа переноски стал сам покупатель, несмотря на предложенные альтернативные варианты. Клиент держал телевизор снизу на эскалаторе и поднял его слишком высоко, что привело к падению техники на сотрудника.

В настоящее время решается вопрос о компенсации ущерба. По предварительным данным, состояние работника стабильное, угрозы здоровью нет.