В Находке сотрудники DNS разбили телевизор за 400 тысяч рублей, спуская его на эскалаторе

Коробка с телевизором уперлась в стену

26 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

В Находке в одном из магазинов сети DNS сотрудники повредили телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел во время транспортировки техники по эскалатору. По данным очевидцев, один из работников не заметил, что коробка с телевизором уперлась в стену. В результате упаковку сдавило, и дорогостоящее устройство сломалось.

«Купил телевизор. Нет телевизора», – отметил покупатель. 

Позже запись с камеры видеонаблюдения показали сотрудникам.

Комментарии 7


Гость

16:45:06 26-09-2025

радио надо слушать

  


Гость

17:03:46 26-09-2025

Наверно раньше грузчиками аэропорта работали

  


Гость

17:09:46 26-09-2025

Так его же по видео раздавило этим теликом.
А так на бой должно 10% учитыватся

  


Гость

22:43:30 26-09-2025

Покупатель сам виноват, надо было оформить доставку, продавцы не грузчики, ну или сам бы пускал с экскалатора.

  


ДМВ

02:31:24 27-09-2025

Гость (22:43:30 26-09-2025) Покупатель сам виноват, надо было оформить доставку, продавц... Уже выяснилось, что ящик повреждён из за самого покупателя, который высоко поднял его край.

  


Гость

01:29:19 27-09-2025

Как подняли нельзя было спустить?

  


ВашЛорд

15:00:08 28-09-2025

А плашмя положить его они не догадались?

  

