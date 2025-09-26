В Находке сотрудники DNS разбили телевизор за 400 тысяч рублей, спуская его на эскалаторе

Коробка с телевизором уперлась в стену

26 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

В Находке в одном из магазинов сети DNS сотрудники повредили телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел во время транспортировки техники по эскалатору. По данным очевидцев, один из работников не заметил, что коробка с телевизором уперлась в стену. В результате упаковку сдавило, и дорогостоящее устройство сломалось.

«Купил телевизор. Нет телевизора», – отметил покупатель.

Позже запись с камеры видеонаблюдения показали сотрудникам.