В Находке сотрудники DNS разбили телевизор за 400 тысяч рублей, спуская его на эскалаторе
Коробка с телевизором уперлась в стену
26 сентября 2025, 16:20, ИА Амител
В Находке в одном из магазинов сети DNS сотрудники повредили телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Инцидент произошел во время транспортировки техники по эскалатору. По данным очевидцев, один из работников не заметил, что коробка с телевизором уперлась в стену. В результате упаковку сдавило, и дорогостоящее устройство сломалось.
«Купил телевизор. Нет телевизора», – отметил покупатель.
Позже запись с камеры видеонаблюдения показали сотрудникам.
16:45:06 26-09-2025
радио надо слушать
17:03:46 26-09-2025
Наверно раньше грузчиками аэропорта работали
17:09:46 26-09-2025
Так его же по видео раздавило этим теликом.
А так на бой должно 10% учитыватся
22:43:30 26-09-2025
Покупатель сам виноват, надо было оформить доставку, продавцы не грузчики, ну или сам бы пускал с экскалатора.
02:31:24 27-09-2025
Гость (22:43:30 26-09-2025) Покупатель сам виноват, надо было оформить доставку, продавц... Уже выяснилось, что ящик повреждён из за самого покупателя, который высоко поднял его край.
01:29:19 27-09-2025
Как подняли нельзя было спустить?
15:00:08 28-09-2025
А плашмя положить его они не догадались?